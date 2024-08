Gemini Update: Ausblick auf die Smart Glasses-Zukunft, großes Chrome-Update, Keep-Integration und mehr

Googles KI-Plattform Gemini hat auch nach der großen Ankündigungswoche wieder eine Reihe von neuen Funktionen und sogar Produkten erhalten, die in Zukunft sehr relevant werden können. Natürlich haben wir euch auch in den letzten sieben Tagen wieder zeitnah über alle wichtigen Entwicklungen informiert, die wir in diesem Artikel wie gewohnt übersichtlich zusammenfassen. Hier gibt es kurz und knapp unser wöchentliches Gemini Update.



Googles Gemini-Projekt ist schon seit dem vergangenen Jahr, damals noch unter anderem Namen, DAS Fokusprodukt des Unternehmens und war auch in dieser Woche wieder durch neue Produkte und Ankündigungen in den Medien zu finden. Wir haben über die drängende Android-Integration berichtet, über das Chrome KI-Update, die Integration in die Pixel Buds Pro 2 und Keep und natürlich auch den Smart Glasses-Ausblick. Hier findet ihr eine schnelle Übersicht über die Entwicklungen der letzten sieben Tage. Für mehr Informationen klickt einfach auf die verlinkten Artikel.

Google verdrängt Konkurrenz unter Android

Google baut Gemini unter Android in hoher Geschwindigkeit aus und setzt dabei auch einige Maßnahmen, die es der Konkurrenz nicht leicht machen, mit diesen Schritt zu halten. Derzeit gut für Google, mittelfristig aber vielleicht der nächste Aufhänger für die Kartellwächter.

» Google will Android-Konkurrenz verdrängen

Pixel Screenshots und Gemini Live geben Smart Glasses-Ausblick

Der Start von Pixel Screenshots und Gemini Live ist einzeln nicht unbedingt spannend – in der Kombination hingegen schon. Denn die Plattformen zeigen, wie sich Gemini auf zukünftigen Smart Glasses machen wird. Es entspricht ziemlich genau dem, was Google vor einigen Monaten in einem Demovideo gezeigt hat.

» Pixel Screenshots und Gemini zeigen die Smart Glasses-Zukunft









Großes KI-Update für den Chrome-Browser

Der Google Chrome-Browser erhält eine Reihe von KI-Integrationen, die jetzt deutlich sichtbar an der Oberfläche arbeiten. Dazu gehört die Integration von Google Lens, eine intelligente Suchfunktion für den Verlauf sowie einen starken Tab-übergreifenden Produktvergleich.

» Neue KI-Funktionen kommen in den Chrome-Browser

Pixel Buds Pro 2 mit Gemini-KI

Die Pixel Buds Pro 2 kommen natürlich ebenfalls nicht um die Gemini-KI herum. Dank dieser können die Nutzer nicht nur noch mehr Funktionen nutzen, sondern mit Unterstützung des Tensor A1 auch ein deutlich verbessertes ‚Active Noise Cancelling‘.

» Pixel Buds Pro 2 erhalten Tensor-SoC mit Gemini-KI

Google Keep erstellt Listen mit Gemini

Google Keep erhält ein praktisches Update, dessen Nutzung vielleicht nicht für alle auf den ersten Blick sinnvoll erscheint: Denn Keep kann nun KI-basierte Listen erstellen, bei denen der Nutzer abseits einer kurzen Inhaltsangabe nicht mehr viel beitragen muss.

» Gemini-KI erstellt jetzt Listen in Google Keep

