Gemini Update: Pixel 9-Blockade, Gemini Live startet, neue Earbuds-Funktion, Assistant-Fortbestand und mehr

Googles KI-Plattform Gemini hat in der großen ‚Made by Google‘-Woche einige Fortschritte gemacht und neue Ankündigungen sowie Releases erhalten. Natürlich haben wir euch auch in den letzten sieben Tagen wieder zeitnah über alle wichtigen Entwicklungen informiert, die wir in diesem Artikel wie gewohnt übersichtlich zusammenfassen. Hier gibt es kurz und knapp unser wöchentliches Gemini Update.



Googles Gemini-Projekt ist schon seit dem vergangenen Jahr, damals noch unter anderem Namen, DAS Fokusprodukt des Unternehmens und war auch in dieser Woche wieder durch neue Produkte und Ankündigungen in den Medien zu finden. Wir haben euch bereits die neue Earbuds-KI vorgestellt, den Verbleib des Google Assistant thematisiert und Googles Prompt-Tipps übersetzt. Hier findet ihr eine schnelle Übersicht über die Entwicklungen der letzten sieben Tage. Für mehr Informationen klickt einfach auf die verlinkten Artikel.

Gemini und Google Assistant bleiben erhalten

Das ist überraschend: Statt den Google Assistant vollständig durch Gemini abzulösen, sollen beide Produkte auf absehbare Zeit nebeneinander fortgeführt werden. Google erklärt die genaue Aufteilung.

» Google verkompliziert Gemini und Assistant

Pixel Buds starten mit Gemini for Ear

Mit den Pixel Buds Pro 2 wird Googles Gemini for Earbuds Premiere feiern und erstmals noch mehr KI-ChatBot-Funktionen auf den smarten Kopfhörern bieten.

» Gemini for Earbuds startet mit den Pixel Buds Pro 2









Google kündigt Gemini Live an

Google hat den Start von Gemini Live angekündigt, der schon seit einigen Monaten erwartet wurde. Mit diesem neuen Format für den KI-ChatBot ist eine dauerhafte Kommunikation ohne das übliche Frage-Antwort-Muster möglich. Also genau das, wie man sich einen solchen KI-Assistenten eigentlich vorstellen würde. Selbst Unterbrechungen und proaktive Meldungen sollen bald möglich sein.

» Gemini Live startet als neues ChatBot-Format

Gemini blockiert Pixel 9-RAM

Die Pixel 9-Smartphones werden mit mehr RAM ausgestattet, aber als Nutzer hat man vielleicht im Alltag gar nicht so viel davon. Denn wie jetzt bekannt geworden ist, wird Google einen größeren Teil des zusätzlichen RAM für die lokale Gemini-KI reservieren und diese für jegliche andere Nutzung sperren.

» Pixel 9-Smartphones reservieren RAM exklusiv für Gemini Nano

Google Assistant verdrängt Gemini

Zwar wird der Google Assistant weiterhin betrieben, dieser wird aber dennoch auf den Pixel 9-Smartphones keine Rolle mehr spielen. Denn wie Google angekündigt hat, ist Gemini nun der Standard-Assistent auf den Pixel 9-Smartphones. Der Assistant ist zwar weiterhin verfügbar, wird aber standardmäßig vollkommen von Gemini überlagert.

» Gemini verdrängt Google Assistant auf Pixel 9-Smartphones









Gemini erhält neue Erweiterungen

Google wird Gemini neue Erweiterungen spendieren, mit denen der Funktionsumfang des KI-ChatBot weiter ausgebaut wird. Die neuen Erweiterungen sind vor allem im organisatorischen Bereich unterwegs und sollen die Integration von Notizen, Terminen, Aufgaben und Gerätesteuerungen integrieren. Außerdem soll die erst vor wenigen Wochen eingeführte YouTube Music-Erweiterung mit neuen Funktionen aktualisiert werden.

» Gemini erhält schon bald vier neue Erweiterungen

Letzte Aktualisierung am 10.08.2024 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!