Android: Google Play Store soll heruntergeladene Apps automatisch starten oder daran erinnern (Teardown)

Viele Nutzer dürften den Google Play Store wohl eher sporadisch nutzen und sich dann auf der Suche nach neuen Apps für mehrere Downloads entscheiden. Nachdem man den parallelen Download kürzlich optimiert hat, sind jetzt zwei neue Features in Entwicklung, die die Nutzer an die bereits heruntergeladenen Apps erinnern soll. Nutzer können sich nach einem festen Zeitraum erinnern lassen oder eine App nach der Installation automatisch starten lassen.



Normalerweise läuft es so ab: Der Nutzer sucht eine App, findet eine oder mehrere Apps, lädt diese herunter, sie werden im Hintergrund installiert und bei Bedarf wird der Nutzer diese öffnen. Jetzt scheint Google an einer Änderung der letzten Schritte dieses Workflows zu arbeiten. Denn ein Teardown des aktuellen Google Play Store hat ergeben, dass man sowohl an einer Autostart-Funktion als auch an einer App-Erinnerung arbeitet.

Autostart

Ein neuer Schalter im Google Play Store soll es ermöglichen, dass eine App nach der Installation automatisch gestartet wird. Für schnelle Downloads sicherlich sehr praktisch, bei größeren Paketen oder multiplen Downloads aber sicherlich eine problematische Funktion, die den Nutzer in seinen weiteren Schritten unterbrechen könnte. Wie dieser automatische Start aussieht – ob es eine Art der Vorwarnung gibt – lässt sich noch nicht sagen.

Erinnerung an heruntergeladene Apps

Eine weitere Option soll die Nutzer an bereits heruntergeladene Apps erinnern. Wird eine App installiert und nach 24 Stunden noch immer nicht genutzt, soll der Google Play Store eine Benachrichtigung ausspielen und daran erinnern, dass man diese vielleicht einmal ausprobieren könnte. Auch diese Option soll sich über die Einstellungen des Play Store deaktivieren lassen.

Beide Neuerungen haben offensichtlich das Ziel, das App-Engagement zu steigern und vielleicht auch dafür zu sorgen, dass Nutzer die nichtgewünschten Apps auch schneller wieder deinstallieren. Das wiederum wäre eine wichtige Rückmeldung für Googles Play Store-Algorithmen.

» Android & ChromeOS: Google kündigt Integration von Android in das Chromebook-Betriebssystem an

[Android Authority]