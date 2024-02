Google knackt die 300 Milliarden Dollar Jahresumatz – so viel haben die einzelnen Bereiche beigesteuert

Die Google-Mutter Alphabet hat am Dienstag die aktuellen Quartalszahlen vorgelegt, die sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn und in vielen Einzelbereichen ein deutliches Wachstum zeigen. Damit ist das Jahr 2023 auch aus finanzieller Sicht abgeschlossen und wir können noch einmal auf die vier Quartale 2023 sowie auf das Gesamtjahr zurückblicken, das für Google äußerst erfolgreich gewesen ist.



Das vergangene Jahr 2023 war für Google bzw. die Alphabet-Holding wieder einmal sehr erfolgreich, denn man konnte in allen Bereichen ein großes Wachstum verzeichnen. Der Gesamtumsatz lag bei 307,39 Milliarden Dollar – nach 282 Milliarden Dollar im Jahr 2022. Der Gesamtgewinn für das Jahr 2023 lag bei 84,293 Milliarden Dollar – nach 74,8 Milliarden Dollar im Vorjahr. Unter dem Strich blieben nach Steuern ganze 73,79 Milliarden Dollar Gewinn.

Die Jahresumsätze im Einzelnen:

Google-Websuche und Apps: 175 Milliarden Dollar

YouTube: 31,5 Milliarden Dollar

Werbenetzwerk (AdSense): 31,34 Milliarden Dollar

Google-Abos und Geräte: 34,69 Milliarden Dollar

Google Cloud: 25,6 Milliarden Dollar

Alphabet-Unternehmen: 1,5 Milliarden Dollar

Googles gesamter Werbeumsatz im Jahr 2023 lag bei 237,8 Milliarden Dollar, mit Abos und Geräten hat man im Gesamtjahr 34,69 Milliarden Dollar eingenommen und Google Cloud hat 25,6 Milliarden Dollar umgesetzt. Es zeigt sich, dass Google drei große Geschäftsbereiche aufgebaut hat, die im Alphabet-Universum von den anderen Alphabet-Unternehmen mit immerhin 1,5 Milliarden Dollar ergänzt werden.









Der Jahresgewinn im Einzelnen:

Google: 95,84 Milliarden Dollar

Google Cloud: 1,72 Milliarden Dollar

Alphabet-Unternehmen: 4,1 Milliarden Dollar Verlust

In obiger Auflistung wird deutlich, dass das große Geld nach wie vor bei Google verdient wird. Google Cloud ist mittlerweile in der Spur und hat nach Milliardenverlusten in den Vorjahren endlich auf die Gewinnspur gefunden. Bei Alphabet hingegen ist nicht ganz klar, ob es jemals überhaupt einen Gewinn einfahren wird. Die kürzlich angekündigte Umstrukturierung und Öffnung für externe Investoren könnte einiges ändern.

Weitere Daten:

Die Traffic Acquisition Costs (TAC) lagen im Gesamtjahr bei unglaublichen 26,63 Milliarden Dollar. So viel Geld hat Google ausgegeben, um Traffic zu generieren. Dazu zählen vor allem Zahlungen für die Standardsuchmaschine an Apple, Samsung, Mozilla und Co. Die Zahl der Mitarbeiter hat sich von 190.711 zu Jahresanfang auf 182.502 reduziert und dürfte sich in den nächsten Quartalen aufgrund der Kündigungswelle und dem KI-Einsatz weiter verringern.

