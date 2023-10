Made by Google 2023: Pixel 8, Pixel Watch 2, Pixel Buds Pro, Android 14, Fitbit und mehr – der schnelle Rückblick

In dieser Woche war es wieder einmal soweit: Google lud zum Made by Google-Event, das wie in jedem Jahr neue Pixel-Produkte als auch weitere Ankündigungen hervorgebracht hat. In diesem Jahr war die Veranstaltung mit zahlreichen Ankündigungen gefüllt, auf die wir in diesem Artikel zum Abschluss der Woche noch einmal zurückblicken wollen. In weniger als eineinhalb Stunden gab es zahlreiche Produktvorstellungen und Ausblicke auf zukünftige Features.



Google lädt bereits seit 2016 zum ‚Made by Google‘-Event, das in jedem Jahr die neuen Pixel-Smartphones sowie oftmals einige mit diesen in Verbindung stehenden Produkten hervorbringt. Das war auch in diesem Jahr nicht anders, aber so viele Ankündigungen wie in diesem Jahr hat es nach meiner Erinnnerung bisher noch nicht gegeben. Natürlich haben wir euch sehr zeitnah über alles Neue informiert, aber dennoch kann ein kleiner Rückblick natürlich nicht schaden. Hier die wichtigsten Ankündigungen von ‚Made by Google 2023‘.

Pixel 8-Smartphones

Google hat die Pixel 8-Smartphones vorgestellt, mit denen man den aktuellen Erfolgslauf fortsetzen und die treuen Nutzer wieder mit vielen neuen Features locken möchte. Am äußeren Design ändert sich nicht viel, aber die Smartphones können mit verbesserter Leistung, einem optimierten Kamera-Setup, das Pixel 8 Pro mit einem neuen Thermometer-Sensor und natürlich jeder Menge KI-Features glänzen. Google hat stark nachgelegt und dürfte auch in diesem Jahr sicherlich wieder viele Käufer finden.

» Alle Infos zu den Pixel 8-Smartphones

Pixel 8 vorbestellen + Gratis Pixel Buds Pro: Amazon | Saturn | Media Markt

Pixel 8 Pro vorbestellen + Gratis Pixel Watch 2: Amazon | Saturn | Media Markt

Letzte Aktualisierung am 4.10.2023 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!









Pixel Watch 2

Google hat die Pixel Watch 2 vorgestellt und damit nach nur einem Jahr die nächste Generation der Smartwatch eröffnet. Man legt an vielen Stellen nach, denn sowohl äußerlich als auch unter der Haube hat sich vieles getan. Man hat die Krone vergrößert, es gibt neue Armbänder, die Fitbit-Sensoren wurden aufgestockt und neu angeordnet, es gibt neue smarte Funktionen und vieles mehr.

» Alle Infos zur Pixel Watch 2

Pixel Watch 2 vorbestellen + 50 Euro Ankaufprämie: Saturn | Media Markt

Letzte Aktualisierung am 4.10.2023 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!

Pixel Buds Pro

Die smarten Kopfhörer Pixel Buds Pro haben es ebenfalls auf die große Bühne geschafft: Die Kopfhörer stehen jetzt in den beiden neuen Farben Bay Blue und Porcelain zur Verfügung und erhalten eine ganze Reihe von neuen Software-Features. Es sollen Gespräche erkannt und der Ton pausiert werden, man will die Nutzer vor zu hoher Lautstärke warnen, die Latenz wird verringert und auch die Anrufqualität erhöht.

» Alle Infos zum Pixel Buds Pro-Update

Letzte Aktualisierung am 4.10.2023 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!

Sieben Jahre Android-Updates

Es ist sicherlich DIE große Ankündigung, die noch dazu am nachhaltigsten sein wird und jegliche Software-Features in den Schatten stellt: Google wird die Pixel 8-Smartphones ganze sieben Jahre mit Android-Updates versorgen. Das gilt für Betriebssystem-Updates, Pixel Feature Drops und auch die Sicherheitsupdates. Damit werden die Pixel 8-Smartphones bis in das Jahr 2030 mit Updates versorgt.

» Alle Infos zu sieben Jahren Android-Updates

Android 14

Google hat auch das neue Betriebssystem Android 14 auf großer Bühne angekündigt, allerdings nur als Randnotiz – denn ursprünglich war das wohl gar nicht vorgesehen. Mit mindestens einem Monat Verzögerung hat man das neue Betriebssystem veröffentlicht und auch schon mit dem Rollout begonnen.

» Das sind die Neuerungen in Android 14









Pixel Feature Drop

Das kam unerwartet: Google hat ein Pixel Feature Drop angekündigt, das nicht weniger als neun Neuerungen für die Pixel-Smartphones, das Pixel Fold und auch das Pixel Tablet im Gepäck hat. Einen schnellen Überblick über die Neuerungen findet ihr im obigen Video sowie im folgenden Artikel.

» Das steckt im neuen Pixel Feature Drop

Google Assistant + Bard

Das wird in Zukunft noch eine große Rolle spielen: Google legt den KI-ChatBot Bard mit dem smarten Assistenten Google Assistant zusammen und will damit ganz neue Möglichkeiten auf die Smartphones bringen. Einen ersten Ausblick hat man bereits gegeben.

» Das können Google Assistant + Bard

Google Home Smart Home-Automatisierung

Die Google Home-App für Android soll mächtiger werden und dank Künstlicher Intelligenz eine ganze Reihe von zusätzlichen Informationen darüber liefern, was im Smart Home passiert. Auch eine Sprachsteuerung mit Fragen sowie das Anlegen von Abläufen per KI-ChatBot sollen bald möglich sein.

» Das ist das neue Google Home

Fitbit mit KI-Auswertung

Auch bei Fitbit legt man mit neuen KI-Funktionen nach. Die neue Fitbit-App soll bald dazu in der Lage sein, die aufgezeichneten Daten miteinander zu kombinieren und intelligenz in Textform sowie mit aufbereiteten Diagrammen auszuwerten. Sicherlich genau das, worauf viele Nutzer warten.

» Das sind die neuen Fitbit KI-Funktionen









Made by Google 2023 im Rückblick

Wer sich das Ganze noch einmal ansehen möchte, kann das in obiger Videoaufzeichnung des Livestreams tun. Mit Einer Stunde und 20 Minuten ist das Event wirklich angenehm kurz ausgefallen. Es war vollgepackt mit Ankündigungen, aber dennoch nicht hektisch und war auch nicht langatmig. Auch die Selbstbeweihräucherung hat man recht gut versteckt und somit dafür gesorgt, dass es immer wieder etwas Neues zu verkünden gab.

Die Messlatte liegt hoch und wir dürfen gespannt sein, wo die Reise für das gesamte Pixel-Portfolio noch hingehen wird.

Pixel 8 vorbestellen + Gratis Pixel Buds Pro: Amazon | Saturn | Media Markt

Pixel 8 Pro vorbestellen + Gratis Pixel Watch 2: Amazon | Saturn | Media Markt

(Partnerlinks, vielen Dank für eure Unterstützung!)

Pixel Watch 2 vorbestellen + 50 Euro Ankaufprämie: Saturn | Media Markt

Letzte Aktualisierung am 4.10.2023 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!