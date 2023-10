Google Home: Smart Home-Automatisierung erhält KI-Funktionen – Aufzeichnungen, Abläufe und mehr

Google hat die Smart Home-Plattform Google Home in diesem Jahr recht umfangreich ausgebaut und wird das auch im nächsten Jahr mit vielen neuen Funktionen tun. Jetzt hat man einen Ausblick auf kommende Features gegeben, bei denen das Stichwort Künstliche Intelligenz natürlich nicht fehlen darf. Die App soll KI-generierte Zusammenfassungen zeigen können, bestimmte Kamera-Zeitpunkte zeigen und mehr.



Die Plattform Google Home hat in diesem Jahr einen kleinen Neustart spendiert bekommen, denn die App wurde grundlegend überarbeitet, man hat eine Webversion für Sicherheitskameras geschaffen und die Automatisierung spielt eine wachsende Rolle. Erst vor wenigen Tagen haben wir euch den neuen KI-ChatBot im Google Home Script Editor gezeigt, auf dem man wohl im nächsten Jahr mit neuen KI-Funktionen aufbauen will.

Während des Made by Google-Livestream hat man einen Ausblick auf zukünftige Funktionen gegeben: So soll der in der App integrierte Assistent, der bisher nicht näher beschrieben wurde, aufgezeichnete Ereignisse auswerten und zeigen können. Beispielhaft wurde gezeigt, dass ihr euch in einer Tageszusammenfassung der Türklingel zeigen lassen könnt, dass eine unbekannte Person, zwei Fahrzeuge, drei Paketboten und zwölf bekannte Personen vor eurer Tür gestanden haben.

Aber es lassen sich auch Fragen stellen, wie etwa „ist mein Paket schon da?“ und im Rahmen der Möglichkeiten wird die Türklingel dies beantworten können. Es wird verneint oder bejaht. Ist Letztes der Fall, bekommt ihr eine kurze Videosequenz zu sehen, wie das Paket vor die Tür gelegt wird. Das soll natürlich den Vorteil der permanenten Aufzeichnung und smarten Erkennung zeigen, für die ihr ein Nest Aware-Abo benötigt.









Aber das ist noch nicht alles, denn neben der Auswertung und Zusammenfassung gibt es auch noch die Automatisierung. Auch diese möchte man noch komfortabler als bisher gestalten und smarte Vorschläge einbauen. Auf der Bühne wurde gezeigt, dass der Nutzer das System darum bittet, in Zukunft besser über angelieferte Pakete informiert zu werden. Nach einigen Sekunden wird obiger Ablauf zusammengestellt, der sich sicherlich überarbeiten lässt, und dann übernommen werden kann.

Wird ein Paketfahrer erkannt und es ist jemand zu Hause, blinken drei Lichter und es wird ein Klingelgeräusch abgespielt. Das ist sicherlich nur eine Kleinigkeit, aber es zeigt den Weg der von Google erdachten Smart Home-Automatisierung, nämlich die vollständig smarte Programmierung ohne eigene zusammengeklickte oder gar per Script Editor gebastelte Abläufe. Wer sich darauf freut, muss sich allerdings noch etwas gedulden, denn man wird das „im Laufe des nächsten Jahres“ ausrollen. Wenn schon die Ankündigung nicht einmal eine Jahreszeit nennt, solltet ihr nicht vor Sommer 2024 damit rechnen 🙂

