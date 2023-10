Google Home: Smart Home-Automatisierung wird noch einfacher – neuer KI-ChatBot für Script Editor (Video)

Nutzer von Google Home können seit einigen Monaten den Script Editor verwenden, um etwas umfangreichere Abläufe zu programmieren, die im Smart Home ausgeführt werden sollen. Jetzt will man das auch Nutzern ohne Programmierkenntnisse ermöglichen, denn ein neuer interner ChatBot erstellt die Abläufe nach Eingabe der Anforderung in natürlicher Sprache. Einfacher kann man das wohl nicht mehr machen.



Das Erstellen von Abläufen mit der Google Home-App ist seit langer Zeit möglich und bietet eine Reihe von Möglichkeiten zur Verwendung der Eingänge und Ausgänge angebundener Geräte. Wer etwas mehr herausholen möchte, kann den Google Home Script Editor verwenden, der auf Basis einer recht simplen Programmiersprache umfangreichere Abläufe ermöglicht, die mit der Benutzeroberfläche nicht umgesetzt werden können. Eine gewisse Programmierkenntnis ist natürlich von Vorteil.

Jetzt wird ein neuer „help me script“-ChatBot getestet, mit dem die Nutzer an diesen Script Editor herangeführt werden sollen. Dazu muss einfach die Anforderung eingegeben werden und im Optimalfall wird die KI alle Geräte und Bedingungen erkennen und daraus ein fertiges Script basteln. Dieses muss dann nur noch übernommen werden und lässt sich anschließend testen. Man weist darauf hin, dass das noch in der experimentellen Phase und nicht für sehr wichtige Abläufe verwendet werden sollte.

Ich denke, das ist eine gute Sache, um allen Nutzern mehr Flexibilität zu bieten und sie auch ein wenig an solche recht simplen Skriptsprachen heranzuführen.

[9to5Google]