Aktion bei Amazon: Google Play-Guthaben kaufen und fünf Euro Amazon-Gutschein erhalten – so gehts

Beim Onlinehändler Amazon stehen die Prime Deal Days vor der Tür, die wieder einen großen Schwung an Aktionen und rabattierten Produkten versprechen. Aber auch im Vorfeld bietet man einige interessante Deals und so können jetzt auch Google-Nutzer profitieren: Bei Kauf eines Google Play Store-Gutscheins gibt es jetzt zusätzlich fünf Euro Amazon-Guthaben – aber nur für kurze Zeit.



Amazon ist nicht nur meisterhaft darin, eigene Shopping-Feiertage auszurufen und Millionen Kunden vom Kauf der angebotenen Produkte zu überzeugen, sondern nutzt auch immer wieder Countdown-Aktionen, mit denen die Vorfreude steigt. Erst vor wenigen Tagen haben wir euch gezeigt, wie ihr euch einen 15 Euro Amazon-Gutschein sichern und jetzt könnt ihr vielleicht noch einmal fünf Euro drauflegen.

Kauft ihr bis einschließlich 11. Oktober ein Google Play Store-Guthaben in Höhe von mindestens 50 Euro, gibt es zusätzlich einen Amazon-Gutschein in Höhe von fünf Euro. Das funktioniert allerdings nicht automatisch, sondern ihr müsst an der Amazon-Kasse den Code GOOGLEPBDD23 eingeben – bitte nicht vergessen. Wer ohnehin gerade ein Guthaben kaufen wollte oder dies immer wieder tut, kann die Aktion sicherlich einmal mitnehmen. Schaut euch auch die weiteren Amazon-Countdown-Angebote an:

» Fünf Euro Amazon-Guthaben bei Play Store-Kauf erhalten

» 15 Euro-Gutschein für Amazon Prime Deal Days sichern

» Vier Monat Amazon Music Unlimited gratis nutzen

» Aktuelle Amazon-Angebote