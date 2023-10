Chromebook Plus: Google kündigt neue Chromebooks mit verbesserter Leistung und KI-Funktionen an (Video)

Google kann mit der selbstgeschaffenen Gerätekategorie der Chromebooks immer größere Erfolge feiern und will den Käufern nicht nur die Nutzung, sondern auch die Auswahl der Geräte so einfach wie möglich machen. Jetzt hat man ein deutliches Update für die Gerätekategorie Chromebook Plus verkündet, deren minimale Leistung verdoppelt und in wenigen Tagen mit neuen Chromebooks gefüllt wird.



Google will es Chromebook-Käufern so einfach wie möglich machen und hat dafür schon vor längerer Zeit die Gerätekategorien „Chromebook Plus“ und „Chromebook Premium“ geschaffen, die als Orientierung dienen sollen. Statt sich mit Spezifikationen beschäftigen zu müssen, erhält man je nach gewählter Kategorie das entsprechende Gerät. Laut Gerüchten wird es schon bald die Kategorie der Chromebook X geben, doch erst einmal wird man den Plus-Bereich ausbauen.

Jetzt hat man verkündet, dass Chromebook Plus-Geräte ab sofort die folgenden Minimalanforderungen erfüllen müssen, deren Spezifikationen man mit diesem Update verdoppelt.

CPU: Intel Core i3 12th Gen or above, or AMD Ryzen 3 7000 series or above

Intel Core i3 12th Gen or above, or AMD Ryzen 3 7000 series or above RAM: 8GB+

8GB+ Storage: 128GB+

128GB+ Webcamera: 1080p+ with Temporal Noise Reduction

1080p+ with Temporal Noise Reduction Display: Full HD IPS or better display

Zusätzlich zur Hardware werden die Geräte eine integrierte KI für perfekte Kamerabilder enthalten, den Nutzern Zugriff auf den magischen Editor von Google Fotos geben und viele weitere Software-Features bieten, die wohl auch vom Vertriebsland abhängig sein werden. Als Beispiel nennt man drei Monate Adobe Photoshop Express-Abo kostenlos für Chromebook Plus-Nutzer.









Diese neuen Chromebooks kommen

Acer Chrombook Plus 515

Acer Chromebook Plus 514

Asus Chromebook Plus CM34 Flip

Asus Chromebook Plus CX34

HP Chromebook Plus 15,6

HP Chromebook x360 14

Lenovo Flex 5i Chromebook Plus

Lenovo Slim 3i Chromebook Plus

Alle neuen Chromebooks sollen in Europa ab dem 9. Oktober zu haben sein. Viele weitere Details zu den Software-Features und den zusätzlichen, teils neuen, Möglichkeiten der Chromebooks findet ihr in der Ankündigung im Google-Blog.

