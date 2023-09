Chromebook Aktion: Drei Monate GeForce Now Priority oder Ultimate gratis für alle Nutzer – jetzt einlösbar

Gute Nachrichten für alle Besitzer eines Chromebooks, die die beginnende kalte Jahreszeit wieder etwas mehr zocken möchten: In Kooperation mit Nvidia bietet man allen Nutzern kostenlos die Möglichkeit, das GeForce Now-Abo aufzuwerten. Je nach Einstufung eures Geräts dürfte ihr euch über Priority oder gar über den Ultimate-Zugang mit bester Qualität freuen.



Um den Verkauf der Chromebooks ein wenig anzukurbeln, bietet Google immer wieder eine Reihe von damit verbundenen Aktionen. Dazu gehören etwa zusätzlicher Speicherplatz bei Google One, seit einigen Monaten Minecraft gratis und jetzt auch ein Drei-Monate-Paket für Nvidia GeForce Now. Alle Chromebook-Besitzer haben die Möglichkeit, einmalig eine Aktion für eine dreimonatige Aufwertung zu nutzen. Dafür müsst ihr einfach auf dieser Seite das entsprechende Paket auswählen.

Alle Chromebook-Nutzer können drei Monate das Priority-Paket von GeForce Now erhalten. Solltet ihr im Besitz eines Gaming-Chromebooks sein, dann erhaltet ihr sogar GeForce Now Ultimate mit der besten Qualität und geringsten Wartezeit. Abgesehen von der zeitlichen Beschränkung der drei Monate gibt es wohl keine vorab festgelegte Laufzeit. Möchtet ihr also erst im Oktober oder November beginnen, ist das möglich. Lasst euch allerdings nicht zu viel Zeit, denn man weiß ja nie, wann Google den Stecker zieht. Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass die Chromebooks mit Nvidia-Chips nun doch nicht kommen.

» Chromebooks: Google zieht Unterstützung von Nvidia-Chips und aktuellem Snapdragon den Stecker

» Chromebook X: Google plant leistungsfähige Geräte mit exklusiven Features – Leak verrät die ersten Geräte

Letzte Aktualisierung am 10.08.2023 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!

[Google-Blog]