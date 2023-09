Pixel Update: Viele Leaks zu den Pixel 8-Smartphones, Pixel Watch 2, kommende Update-Revolution und mehr

Die erste volle Pixel-Woche im September geht zu Ende und brachte uns in den letzten Tagen viele neue Leaks rund um die Pixel 8-Smartphones von den Spezifikationen über das Aussehen bis zur Preigestaltung. Außerdem ein Teaser für die Pixel Watch 2, Infos zur Update-Revolution und Antworten auf die Frage nach dem Android 14-Update. In unserem wöchentlichen Pixel Update blicken wir wie üblich auf die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten zurück und fassen alles Wichtige in einer schnellen Übersicht zusammen.



Die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten waren wieder sehr interessant: Denn es gab neue Leaks zu den kommenden Pixel 8-Smartphones – diesmal sogar von offizieller Seite sowie Leaks zur Preisgestaltung und den weiteren zukünftigen Pixel-Geräten. Es war einiges los in der Pixel-Welt, das wir natürlich auch in dieser Woche wieder schnell und übersichtlich zusammenfassen wollen. Für mehr Details zu den einzelnen Themen klickt auf die jeweiligen Artikel.

Pixel-Smartphones mit deutlich längeren Updates?

Google wird die Pixel-Smartphones aller Voraussicht nach schon bald für eine längere Zeit mit Updates versorgen. Im Raum stehen Zeiträume von bis zu acht Jahren, wobei das vielleicht noch etwas zu viel Träumerei ist. Dennoch soll man wohl in Apple-Sphären eintauchen und sowohl Samsung als auch Xiaomi übertrumpfen wollen. Wir fassen noch einmal alle Infos zusammen, zeigen euch die aktuelle Update-Dauer und auch, welche Smartphones schon sehr bald nicht mehr mit Updates versorgt werden.

» Google könnte Update-Dauer verlängern

» So lange werden die Pixel-Smartphones mit Updates versorgt

» Diese Pixel-Smartphones werden bald nicht mehr versorgt









Das ist die Pixel Watch 2

Google wird schon in wenigen Wochen die Pixel Watch 2 vorstellen und wir zeigen euch alle bisher bekannten Informationen zur kommenden Smartwatch. Mittlerweile ist sehr viel bekannt und sowohl an den geleakten Spezifikationen als auch dem Aussehen dürfte nicht mehr gerüttelt werden. Schaut daher mal herein und macht euch ein Bild von der Pixel Watch 2.

» Alle Infos zur Pixel Watch 2

Das sind die Pixel 8-Smartphones

Die Pixel 8-Smartphones werden bereits heiß erwartet und etwas weniger als vier Wochen vor der erwarteten Präsentation ist schon sehr viel über die beiden Smartphones bekannt. Google legt an einigen Stellen nach, es gibt eine ganze Reihe von Bildmaterial und auch Informationen über Farben, Software-Funktionen, die Preisgestaltung und einiges mehr.

» Alle Infos zu den Pixel 8-Smartphones

Neue Pixel Buds Pro-Farben kommen

Die Pixel Buds Pro werden in diesem Jahr nicht in einer neuen Generation erscheinen, aber dafür legt Google mit zwei zusätzlichen Farben nach. Die smarten Kopfhörer sollen ab Oktober in den Farben Porcelaine sowie Blue Sky zu haben sein – passend zu den Pixel 8-Smartphones.

» Das sind die neuen Pixel Buds Pro-Farben

Leaks zu den Pixel 8-Verkaufspreisen

Wie viel sollen die Pixel 8-Smartphones kosten? Bisher gab es nur sehr lose Spekulationen, doch in dieser Woche gab es gleich zwei Leaks zu den Verkaufspreisen der beiden Geräte. Es zeichnet sich das ab, was ohnehin seit langer Zeit erwartet wurde: Die Smartphones werden deutlich teurer.

» Erster Leak zu den Pixel 8-Verkaufspreisen

» Zweiter Leak zu den Pixel 8-Verkaufspreisen









Wo bleibt das Update auf Android 14?

Google hätte am Dienstag, den Start in diese Woche, eigentlich Android 14 veröffentlichen sollen. Daraus ist allerdings nichts geworden und jetzt fragt man sich, wo das Update auf die finale Version von Android 14 bleibt. Glaubt man Gerüchten, basierend auf internen Code-Änderungen von Android, wird es das Update wohl nicht vor dem 4. Oktober geben. Das ist ausgerechnet der Tag, an dem Google die neuen Pixel-Smartphones präsentieren will.

Wir fassen noch einmal alle Informationen zusammen, bevor es den Release in wenigen Wochen geben wird. Stattdessen hat Google übrigens am Mittwoch eine weitere Vorabversion ausgerollt – mittlerweile die Vierte, die eigentlich nicht geplant war.

» Google hat Android 14 wohl verschoben

Pixel 8 Pro in der 360 Grad-Ansicht

Die Pixel 8-Smartphones kommen und Google hat sie nun, absichtlich oder nicht, bereits in den Pixel Phone Simulator integriert. Über diesen lässt sich ein 360 Grad-Blick auf das Pro-Smartphone erhaschen, der inklusive vieler Details veröffentlicht wurde. Wir zeigen euch in einer Galerie das Smartphone im Detail, das jetzt auch äußerlich keine Fragen mehr offenlässt. Denn allen voran um den SIM-Slot sowie um den Temperatursensor wurde noch spekuliert.

» Das Pixel 8 Pro im Pixel Phone Simulator

Pixel Watch mit Google-Konto verbinden

Die Pixel Watch lässt sich nun über die Pixel Watch-App unter Android mit dem Google-Konto verbinden. Diese Verbindung soll laut der Ankündigung dafür sorgen, dass noch mehr Einstellungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Bisher ist das nicht der Fall, aber das könnte sich mit der jüngsten Version der App sowie mit Wear OS 4 oder der Pixel Watch 2 ändern. Stellt die Verbindung also einfach einmal her und achtet darauf, ob etwas Neues sichtbar wird.

» Pixel Watch mit Google-Konto bringt mehr Einstellungsmöglichkeiten









Google teasert neue Pixel-Produkte

Google lädt am 4. Oktober zum Event und ließ noch offen, was man eigentlich vorstellen will. Ein Geheimnis war das für gut-informierte Google-Nutzer und unsere Leser natürlich nicht, dennoch ist die offizielle Bestätigung per Teaser nun wichtig. Man hat gleich zwei Videos veröffentlicht, in dem ein Schwerpunkt der Pixel 8-Smartphones gezeigt wird – nämlich KI. Außerdem sehen wir die Pixel Watch 2, die Pixel Buds Pro und zwei weitere versteckte Hinweise.

Wichtig ist auch, dass die neuen Pixel-Geräte schon ab dem 4. Oktober vorbestellt werden können – dem Tag der Präsentation. Außerdem erwarten wir die gleichen Aktionen wie im vergangenen Jahr, die sich durch die neuen Produkte abzeichnen: Pixel 8 + Pixel Buds Pro gratis und Pixel 8 Pro + Pixel Watch 2 gratis.

» Teaser zeigt Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel Watch 2 und Pixel Buds Pro

» Google zeigt Pixel 8 und Pixel 8 Pro im Detail

