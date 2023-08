Android 14: Wann kommt der finale Release für Pixel-Smartphones? Der Zeitplan lässt noch Fragen offen

Google hat mit Android 14 bereits eine lange Vorschauphase durchlaufen, die sich auf mittlerweile knapp sechs Monate streckt und schon bald die finale Version hervorbringen wird. In den letzten Monaten hat man sich an den strengen Zeitplan gehalten und jetzt steht nur noch die Frage im Raum, WANN das neue Betriebssystem veröffentlicht wird. Wir blicken noch einmal auf die bereits veröffentlichten Versionen zurück und schauen uns an, wann mit dem Release zu rechnen ist.



Dass Google die nächste Generation von Android schon im Februar einläutet, hat sich in den letzten Jahren etabliert. Auch durch die seit der vorherigen Version gestarteten QPR-Zwischenversionen hat sich nichts daran geändert. Auch wenn das vor allem in der Dev- und frühen Beta-Phase zu Überschneidungen führt, hat sich dieses System etabliert. Experimentierfreudige Pixel-Nutzer haben daher zu fast jedem Zeitpunkt die Möglichkeit, eine Vorabversion zu nutzen.

Wir haben euch bereits alle wichtigen Neuerungen in Android 14 gezeigt und jetzt schauen wir uns in letzter Minute noch einmal an, wann die Preview-Phase von Android 14 mit dem Release der finalen Version enden wird. Mit steigender Versionsziffer wurde auch die Stabilität des Betriebssystems erhöht, sodass die Nutzerzahl im Laufe dieser sechsmonatigen Phase gestiegen sein sollte. Details nennt Google dazu nicht, aber gerade die letzte ein bis zwei Major-Betas dürften sich auch im etwas größeren Umfeld steigender Beliebtheit erfreuen.

In der folgenden Zeitleiste, an die sich Google nicht zwingend bindet und immer wieder mal Zwischenversionen einstreut, könnt ihr ablesen, was für das Jahr 2023 aus Android 14-Sicht geplant war. Tatsächlich hat sich Google an alle geplanten Releases gehalten und keines der Zeitfenster überschritten, die man ohnehin nur sehr großzügig angibt. Dafür hat man erst vor wenigen Tagen noch eine weitere Beta veröffentlicht, die eigentlich nicht geplant war. Gut möglich, dass dies der finale Release Candidate war.









Google hat für Android 14 insgesamt sieben Versionen eingeplant, die allesamt durchlaufen wurden: Zwei Developer Previews, ganze vier Beta-Versionen und anschließend die finale Version. Die Beta-Phase hat in diesem Jahr wieder im April begonnen und orientiert sich an den Vorgängerversionen der letzten Jahre. Doch spätestens seit Donnerstag wissen wir, dass es in diesem Jahr ein wenig länger dauert, denn es wurde eine Android 14 Beta 5 veröffentlicht.

Auffällig ist: Die Platform Stability, also der Moment ab dem strukturell nichts mehr geändert wird, wurde diesmal schon im Juni erreicht. In den Jahren zuvor, mit Ausnahme von 2022, war es noch August. Der finale Release wird daher eigentlich für diesen Monat, also August, erwartet. Ebenfalls in der Planung etwas früher als im vergangenen Jahr.

Die bisherigen Releases:

Die Zwischenversionen









Wann kommt die finale Version?

Jede Android-Vorabversion wurde stets von zwei großen Fragen begleitet: Wie heißt die Version und wann wird sie veröffentlicht? Erstes hat sich längst erledigt, denn Google hat sich im vom Namensschema verabschiedet und bezeichnet Android nur noch nach der Versionsnummer. Allerdings ist jetzt offener als je zuvor bekannt, dass Android 14 die interne Bezeichnung Upside Down Cake trägt. Bleibt also die Frage, wann Android 14 final veröffentlicht wird. Der Zeitstrahl endet an diesem Punkt in einer unbekannten Zukunft, aber dennoch im Bereich des August. Und tatsächlich kann es nach der letzten Beta noch relativ lange dauern.

Die Release-Daten der fünf letzten Android-Versionen

Android 13: 15. August 2022

Android 12: 4. Oktober 2021

Android 11: 8. September 2020

Android 10: 3. September 2019

Android 9 Pie: 6. August 2018

Android 8 Oreo: 21. August 2017

Android 7 Nougat: 22. August 2016

Zwischen Anfang August bis Ende September w#re also alles drin, wobei wir jetzt schon in der Mitte des Monats angekommen sind. Der Verlauf der letzten Jahre würde eher auf Anfang September deuten. Während Android 7, 8 und 9 an einem Montag veröffentlicht wurden, wurden Android 10, Android 11 an einem Dienstag freigegeben und Android 12 sowie 13 wieder an einem Montag. Auch in diesem Jahr wird es wohl so sein, dass Android 14 vor dem nächsten Pixel-Smartphone veröffentlicht wird – in diesem Fall vor dem Pixel 8.

Eigentlich wäre ein Release in der kommenden Woche sehr wahrscheinlich, doch es ist schwer zu sagen, wie die letzte (ungeplante) Beta einzuordnen ist. Spekulationen gehen derzeit eher von Anfang September parallel zum Pixel Feature Drop aus. Das wäre der 4. September.

[Android 14 Developer Portal]