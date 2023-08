Android 14: Neues Betriebssystem startet in Kürze – alle wichtigen Neuerungen im Überblick (Galerie)

Google könnte schon in wenigen Tagen das neue Android 14 veröffentlichen und das Betriebssystem anschließend auf alle aktuellen Pixel-Smartphones ausrollen. In den letzten sechs Monaten wurden zahlreiche Vorabversionen veröffentlicht, die immer wieder neue Features im Gepäck haben, auf die sich viele Nutzer in Kürze freuen dürfen. Wir fassen an dieser Stelle noch einmal alle wichtigen Neuerungen zusammen.



In Kürze ist es wieder soweit: Google wird eine neue Android-Version veröffentlichen und damit in die nächste Generation starten, die bereits seit Februar für experimentierfreudige Pixel-Nutzer offenstand. Mittlerweile sind alle geplanten Beta-Versionen durchlaufen und der letzte Release wurde als potenzielle Release Candidate gesehen. Weil die kurz darauf veröffentlichte Zwischenversion Dutzende Bugs behoben hat, können wir nun von einem sehr baldigen Release der stabilen Version ausgehen. Denn die Features sind da, alles funktioniert, die Fehler behoben… worauf noch warten?

Zwar erscheint Anfang/Mitte August gefühlt ein wenig zu früh, aber wir dürfen nicht vergessen, dass auch Android 13 im vergangenen Jahr schon am 15. August veröffentlicht wurde. Es würde also sehr gut zu Googles Zeitplan passen, wenn wir Android 14 noch in diesem Monat auf den Pixel-Smartphones sehen. Der einzige Grund für eine Verschiebung, den man fast schon als moralisch bezeichnen könnte, wäre das Pixel 4a. Denn dieses erhält am Montag das letzte garantierte Update und seit Februar war klar, dass es kein Android 14 gibt. Wenn es den Release dann nur um wenige Tage oder gar Minuten verpasst, streut das noch einmal Salz in die Wunde. Aber ich denke nicht, dass das in Googles Überlegungen überhaupt eine Rolle spielt.

Wir haben euch natürlich hier im Blog stets über alle Neuerungen auf dem Laufenden gehalten und die wichtigsten neuen Features kurz nach Release einer Vorabversion aufgelistet. Hier findet ihr sie alle noch einmal in der Übersicht:









Automatischer Dual SIM-Wechsel

Dual-SIM ist zum Quasi-Standard geworden, denn in den allermeisten Smartphones lassen sich heute zwei SIM-Karten einsetzen. Mit Android 14 wird es eine kleine Verbesserung geben, um diesen Vorteil auch in puncto Geschwindigkeit und Stabilität nutzen zu können. In den Einstellungen lässt sich festlegen, dass Android 14 automatisch die Karte wechseln kann, um dies sicherzustellen.

Apps klonen

Android 14 wird die Möglichkeit erhalten, Apps zu klonen. Das bedeutet, dass die ein- und dieselbe App mehrfach auf dem Smartphone vorhanden sein kann. Bisher war das nur über externe Apps oder über die Nutzung eines Arbeitsprofils möglich. Sowohl Google als auch Smartphone-Hersteller haben die Möglichkeit, dies für einige Apps zu unterbinden. Für viele Google-Apps ist es nicht möglich, wobei die Gründe nicht immer nachvollziehbar sind.

Bildschirmzeit in Akku-Statistiken

Nicht nur Android-Apps haben einen hohen Akkuverbrauch, sondern auch das Display gehört zu den fleißigsten Akkusaugern – wenn nicht sogar zum größten. Aus diesem Grund ist nun auch die Bildschirmzeit in den Akku-Statistiken zu finden. Eine sinnvolle Ergänzung, die viele Smartphone-Hersteller schon längst bei ihren eigenen Versionen vorgenommen haben.

Geschrumpftes Sicherheit-Menü

Das Menü rund um Datenschutz und Sicherheit war eines der Highlights von Android 13 und mit Android 14 schrumpft es ein wenig zusammen. Alle Optionen bleiben erhalten, aber statt auf Dropdowns und den Einstellungen auf einer einzelnen Seite, setzt man nun wieder auf Unterseiten und Submenüs.









Aufgeräumter Akku-Schoner

Der Akkuschoner geht den umgekehrten Weg und bringt alle Einstellungen und Optionen auf nur eine Seite. Dazu gehört auch der extreme Akkuschoner sowie die Nutzung der adaptiven Batterie. Auf obigen Screenshots könnt ihr das im Vergleich zwischen der alten und neuen Variante sehen.

Fast Pair im Verbindungen-Menü

Fast Pair hat sich schnell verbreitet und soll sich weiter etablieren, sodass es keine große Überraschung ist, dass Google diese Verbindungstechnologie nun auch im Menü „Verbindungen“ unterbringt. Dort findet sich eine Verknüpfung sowie schnelle Einstellungen.

Regionale Zahlensysteme

Android enthält endlich eine native Unterstützung von regionalen Zahlensystemen. So lassen sich Einheiten und Metriken für Zahlen, den ersten Tag des Wochenbeginns oder auch die Temperatur festlegen. In weiterer Folge sollten auch Längenangaben und ähnliches folgen, so wie man das aus anderen Betriebssystemen kennt.

NFC Starter

In den Einstellungen findet sich bei den Spezialeinstellungen der neue Punkt NFC Launch. Was es damit auf sich hat, lässt sich noch nicht sagen. Es wird eine App-Auflistung geben, sodass dort wohl Apps gezeigt werden, die sich per NFC auslösen lassen.

Neue blinkende Hardware-Benachrichtigungen

Mit Android 14 sollen eingehende Benachrichtigungen wieder etwas deutlicher werden, nachdem der kurzzeitige (und seit den Fullscreen-Displays beendete) Trend zu den Front-LEDs beendet ist. In den Einstellungen zeigen sich Optionen, mit denen sich das LED-Licht bei der Kamera blinken lässt. Auf der Vorderseite kann man hingegen das Display nutzen und dieses in einer Farbe der Wahl kurzzeitig blinken oder aufleuchten lassen.









Neue Headerbilder in den Sicherheitseinstellungen

In dem noch neuen Bereich für die Einstellungen rund um die Sicherheit und den Datenschutz gibt es eine Reihe von neuen Grafiken. Das lockert die gesamten Einstellungen auf, die zwar sehr wichtig, aber dennoch „langweilig“ sind. Damit dürfte man erreichen wollen, dass sich die Nutzer etwas länger damit beschäftigen.

Lavalampen-Effekt im Medienplayer

Im Medienplayer ist der Lavalampen-Effekt zurückgekehrt, der schon in der ersten Android 13 QPR Beta sichtbar war und dann wieder entfernt wurde. Dieser Effekt wird nicht mehr nur bei einem startenden Musiktitel oder beim Entsperren gezeigt, sondern auch bei pausierter Musik. Ein netter Effekt, der aber kaum zu sehen ist und für gute Wirkung vielleicht ein klein wenig verstärkt werden sollte.

Monochrome Theme in den Design-Einstellungen

In den Design-Einstellungen gibt es zusätzlich zu den „farbigen Farben“ jetzt auch Monochrom zur Auswahl, das die gesamten Oberflächen in einen entsprechenden Ton taucht. Ob es bis zur finalen Version erhalten bleibt, muss man abwarten.

Wetter-Schalter für den Lockscreen

In den Einstellungen für den Sperrbildschirm lässt sich festlegen, ob das Wetter auf diesem angezeigt werden soll oder nicht. Allerdings zeigte der Schalter in den Betas keine Wirkung und das Wetter wird dauerhaft gezeigt.

Transparenter Navigationsbereich

Der Navigationsbereich am unteren Displayrand lässt sich mit einem neuen Schalter in den Entwicklereinstellungen dauerhaft auf transparent schalten. Außerdem hat man den eingeblendeten Zurück-Button überarbeitet, der auf das Material You-Design setzt und vergrößert wurde. Wir hatten euch beides etwas ausführlicher in separaten Artikel ausführlich vorgestellt: Transparente Navigation und neue Zurück-Visualisierung.

Screenshot-Editor zeigt Stiftfarbe

Eine kleine aber feine Änderung im Screenshot-Editor: Die Stift-Icons am unteren Rand zeigen jetzt auf den ersten Blick, welche Farbe ausgewählt ist.









App-Info tauscht Position

Kleines Detail, das erst durch das Muskelgedächtnis auffallen wird: Die Buttons im Shortcut-Menü haben ihre Position vertauscht. Die App-Info und die App-Pausierung finden sich jetzt jeweils auf der gegenüberliegenden Seite.

Teilen-Menü mit Nearby Share

Wird eine Mediendatei geteilt, kann für diese nicht nur der Bearbeiten-Button, sondern auch ein Button für Nearby Share gezeigt werden.

Neues Teilen-Menü

Das neue Teilen-Menü hatte sich immer wieder gezeigt und sollte mit dem finalen Release endlich ausgerollt werden. In der Android 14 Beta ist es enthalten und mit der aktuellen Chrome-Beta könnt ihr es ausprobieren. Apps müssen es unterstützen, aber auch die Chrome Beta nutzt noch nicht alle Vorteile der internen und externen Verknüpfungen. Auf obigem Screenshot seht ihr die neue Ansicht und in diesem Artikel haben wir euch das neue Overlay ausführlich vorgestellt.

Schwebende Zwischenablage

Die schwebende Zwischenablage ist weiterhin enthalten und befindet sich noch in Entwicklung. Wird in ein Textfeld getippt oder ein Text ausgewählt, erscheint das Icon und gibt Zugriff auf die Zwischenablage-Funktionen.

Verschiedene Kontrast-Modi

In den Entwicklereinstellungen lassen sich mehrere Kontrast-Modi auswählen.

Pixel Launcher mit Homescreen-Indikatoren

Der Pixel Launcher verdeutlicht nun wieder mit Punkten und kleinen Animationen, dass es mehrere Homescreens gibt und auf welchem man sich gerade befindet.









Pin-Eingabe mit Material You-Symbolen

Bei der Pin-Eingabe wird die zuletzt eingegebene Ziffer kurzzeitig durch ein Material You-Icon ersetzt, statt als Ziffer oder Stern dargestellt zu werden.

Schriftgröße in den Schnelleinstellungen

Über die Schnelleinstellungen lässt sich jetzt auch die Schriftgröße des Betriebssystems verändern. Sicherlich für einige Nutzer sehr praktisch, in der Masse aber wohl eher etwas, das man nicht ganz so häufig verändert.

Anpassbarer Sperrbildschirm

Der anpassbare Sperrbildschirm ist ein Bereich, an dem die Entwickler schon seit Android 13 arbeiten, es aber erst mit Android 14 ausrollen werden. In der dritten Beta ist diese Funktion plötzlich für alle Nutzer freigeschaltet und bringt die Möglichkeit mit, sowohl die Verknüpfungen am unteren Rand als auch die Uhrzeit auszutauschen. Letztes wurde zum ersten Mal gesichtet und zeigt sich in gleich neun unterschiedlichen Designs.

» Alle Informationen zum anpassbaren Sperrbildschirm

Neuer Lade-Indikator

Der neue Lade-Indikator in der Statusleiste ist erst spät in der Beta angekommen und freigeschaltet worden. In obiger Animation könnt ihr sehen, dass beim Aufladen des Smartphones kurzzeitig das Batterie-Icon vergrößert wird, alle anderen Icons überlagert und zusätzlich den Ladestand zeigt.

Einführung in die Gestensteuerung

Die Gestensteuerung ist nicht mehr ganz neu und dennoch dürfte so manch ein Nutzer diese noch nicht verinnerlicht haben. Für diese gibt es jetzt ein kleines Tutorial, das die einzelnen Aktionen und die Wischgesten aus oder in die entsprechenden Richtungen erklärt und erproben lässt.









Material You-Schalter

Das Material You-Design verbreitet sich auch in den Systemeinstellungen immer weiter. Jetzt erscheinen viele Schalter im neuen Design, das sich durch eine abhebende Farbgebung sowie im ausgeschalteten Zustand durch eine Umrahmung von der vorherigen Variante unterscheidet.

Neues ‚Stumm‘-Icon in Statusleiste

Es ist nur eine kleine kosmetische Anpassung, aber fällt gleich auf und erscheint sinnvoll: Das Icon für die aktive Stummschaltung in der Statusleiste besteht jetzt aus einem durchgestrichenen Lautsprecher statt einer durchgestrichenen Glocke. Damit trifft man das Design der Lautstärkeregelung und dürfte weniger Verwirrung stiften.

Wann wurde das Smartphone produziert?

In den Einstellungen im Bereich „Über das Smartphone“ hält Android jetzt die Information bereit, wann das Gerät produziert wurde. Dabei wird aktuell nur die Jahreszahl gezeigt, wobei allerdings nicht ganz klar, woher Android diese Information bezieht. Denn es ist nicht das Datum der ersten Inbetriebnahme, sondern der Produktion des Geräts.

Neue Profilbilder-Auswahl

Android 14 hält eine ganze Reihe neuer Profilbilder zur Auswahl bereit, falls sich in der Galerie kein passendes findet oder auch kein aktuelles mit der Kamera aufgenommen werden soll.

PIN-Eingabe ohne Bestätigung

Verwenden Nutzer am Sperrbildschirm die PIN-Eingabe zum Entsperren und ist diese mindestens sechs Ziffern lang, ist der Druck auf den Bestätigen-Button nicht mehr notwendig. Denn wenn die korrekte PIN eingegeben wurde, entsperrt sich das Gerät von selbst. Das spart einen überflüssigen Schritt, der bei vielen Smartphone-Herstellern schon vor längerer Zeit abgeschafft wurde.









Wann kommt die finale Version?

Wie bereits zu Beginn des Artikels geschrieben, könnte Google den Release in diesen Tagen jederzeit freischalten. Es ist nicht zu erwarten, dass man noch eine weitere Beta-Version veröffentlicht. Vielleicht noch eine letzte Zwischenversion wenige Tage vor dem Start, aber nach dem letzten umfangreichen Bugfix-Release scheint das unwahrscheinlich. Eigentlich könnt ihr ab jetzt jeden Montag oder Mittwoch (die beiden hauptsächlichen „Android-Tage“ der letzten Jahre) mit einem Release rechnen. Schauen wir doch mal zurück:

Die Release-Daten der fünf letzten Android-Versionen

Android 13: 15. August 2022

Android 12: 4. Oktober 2021

Android 11: 8. September 2020

Android 10: 3. September 2019

Android 9 Pie: 6. August 2018

Android 8 Oreo: 21. August 2017

Android 7 Nougat: 22. August 2016

Zwischen Anfang August bis Ende September ist also alles drin. Der Verlauf der letzten Jahre würde eher auf Anfang September deuten, der aktuelle Stand des Programms hingegen eher auf nächste Woche. Während Android 7, 8 und 9 an einem Montag veröffentlicht wurden, wurden Android 10, Android 11 an einem Dienstag freigegeben und Android 12 sowie 13 wieder an einem Montag. Auch in diesem Jahr wird es wohl wieder ein Montag werden. Vielleicht wartet man bis Anfang September und liefert ein riesiges Paket aus Android 14, Sicherheitsupdate und Pixel Feature Drop. Ihr werdet es zeitnah hier im Blog erfahren 🙂