Google Fotos: Nutzer werden zu Cloud-Backup gedrängt – permanenter Banner sorgt für Ärger (Screenshots)

Die Android-App von Google Fotos ist auf dem Großteil aller Smartphones vorinstalliert und kommt auch als Ersatz für die Galerie-App zum Einsatz, denn bekanntlich werden auch lokale Medien gezeigt. Jetzt will man die Nutzergruppe, die die App ohne Login und automatische Backup verwendet, genau von einem solchen überzeugen. Eine ständig eingeblendete Benachrichtigung sorgt derzeit für wenig Begeisterung.



Google Fotos lässt sich sowohl mit Google-Login als auch „anonym“ nutzen, wobei die allermeisten Nutzer vermutlich den Google-Login verwenden, der ohnehin auf dem Smartphone hinterlegt ist. Aber nicht nur der Google-Login ist nahezu selbstverständlich, sondern auch das automatische Backup aller Fotos und Videos in der Cloud war über mehrere Jahre sicherlich beim Großteil aller Nutzer aktiviert. Doch mit dem Aus des kostenlosen unbegrenzten Speicherplatz dürften viele Nutzer dieses Feature deaktiviert haben. Jetzt will man sie zurückholen.

Bei immer mehr Nutzern zeigt sich in diesen Tagen ein permanentes Banner, das am oberen Rand der App eingeblendet wird und die Nutzer darauf hinweist, dass sie noch nicht das volle Potenzial der App nutzen. Darunter versteht Google Fotos den Login sowie das aktivierte Backup. Nur durch Umsetzung dieser beiden Schritte lässt sich das Banner entfernen, zumindest wird das suggeriert. Tief in der App lässt es sich aber auch über die Benachrichtigungseinstellungen deaktivieren.

Ich gehe davon aus, dass viele Nutzer auf dieses Banner reagieren und das automatische Backup wieder aktivieren werden. Nicht nur, um das Banner loszuwerden, sondern weil das Marketing wie üblich einen guten Job darin macht, die Vorteile des automatischen Backup zu unterstreichen. Diese sind ohne Frage vorhanden, aber natürlich darf man dabei den Speicherplatz nicht vergessen.









Automatisches Backup wird schnell zum Speicherfresser

Das Problem an der Sache ist, dass das automatische Backup natürlich je nach Umfang viel Speicherplatz in der Cloud benötigt. Geht dieser zur Neige, müssen die Nutzer zusätzlichen Speicherplatz bei Google One kaufen, um alle Systeme am Laufen zu erhalten. Denn wenn Google Fotos den gesamten Speicherplatz belegt, dann lässt sich auch Google Drive nicht mehr nutzen und wenn es schon extrem eng zugeht, ist selbst GMail nicht mehr nutzbar. Und genau darauf zielt Google natürlich ab.

Ich denke, dass dieses Banner daher nicht unbedingt bei allen Nutzern gut ankommt. Wer die Rolle des Familien-Administrators inne hat (was ich bei vielen unserer Leser vermute) und das Backup vielleicht mit dem Aus des kostenlosen Speicherplatzes deaktiviert hat, könnte das schon bald wiederholen müssen. Mit einer einmaligen Benachrichtigung könnten sicherlich viele Nutzer leben, denn natürlich will Google auch mit Google Fotos bzw. über Google One Geld verdienen, aber eine permanente Benachrichtigung in Form einer Warnung schießt dann vielleicht doch über das Ziel hinaus.

