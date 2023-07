Google Maps Streetview: Aufnahmen aus Deutschland sind verschwunden – ‚Zeitreise‘ ist nicht mehr möglich

Vor wenigen Wochen hat Google mit dem Comeback von Google Maps Streetview in Deutschland überrascht, das jetzt offenbar kurz vor der Freischaltung der ersten neuen Aufnahmen steht. Denn wie bereits vorab angekündigt, hat man nun die alten Aufnahmen aus den Jahren 2008 bis 2009 aus der Kartenplattform entfernt und dürfte damit den Weg für die Freischaltung der neuen Aufnahmen freimachen.



Es hat ganze 15 Jahre gedauert, bis sich das Google Maps Streetview-Team zu einem Comeback in Deutschland entschlossen hat, das erst vor wenigen Wochen verkündet wurde. Die Fahrzeuge sind bereits seit einigen Tagen wieder in Deutschland unterwegs und fertigen neue Aufnahmen an, die mutmaßlich nicht vor Herbst diesen Jahres freigeschaltet werden können. Dennoch hieß es, dass man schon im Sommer die ersten Aufnahmen anbieten will, die bereits im vergangenen Jahr entstanden sind. Und das dürfte kurz bevorstehen.

Ein Leser hat uns jetzt darauf hingewiesen, dass die Aufnahmen aus den Jahren 2008 und 2009 in Google Maps nicht mehr zu finden sind. In meinen Tests konnte ich das nachvollziehen, denn derzeit finden sich nur noch die von den Nutzern hochgeladenen Kurzstrecken oder 360 Grad-Aufnahmen auf der Kartenplattform. Damit ist leider auch besiegelt, was zwischen den Zeilen angekündigt wurde: Die alten Aufnahmen werden verschwinden und sind auch nicht mehr über die Streetview-Zeitreisefunktion verfügbar. Das ist sehr schade, denn gerade in Deutschland wäre das zur echten Zeitreise geworden.

Bisher gibt es noch keine offizielle Ankündigung von Google, aber ich würde in den nächsten Tagen damit rechnen, dass man den Start der neuen Streetview-Aufnahmen ankündigt und diese bis zum Jahresende weiter ausbaut.

[Vielen Dank an: Sebastian S.]