Android Auto: Die Google Maps Navigation wird derzeit nicht automatisch beendet – Bug oder Feature?

Vor wenigen Tagen hat Google die Version 10.0 der Infotainment-Plattform Android Auto veröffentlicht, die zwar keine echten neuen Features im Gepäck hatte, aber dafür offenbar einen kleinen Bug verbreitet. Seit einigen Tagen berichten zahlreiche Nutzer, dass sich die innerhalb von Android Auto gestartete Google Maps Navigation nach dem Ende der Fahrt nicht mehr von selbst beendet. Bug oder Feature?



Die Google Maps Navigation gehört zu den wichtigsten Apps in Android Auto und soll die Nutzer sicher zu ihrem Ziel geleiten. Bekanntlich werden die Android Auto-Apps auf dem Smartphone ausgeführt und lediglich am Display im Auto in einer optimierten Darstellung gespiegelt. Normalerweise ist es so, dass nach dem Verlassen von Android Auto auch die auf dem Smartphone ausgeführte Google Maps Navigation beendet wird. Doch seit einigen Tagen soll das nicht mehr der Fall sein, sodass Nutzer diese noch einmal separat am Smartphone beenden müssen.

Es ist nur ein einziger Tap, mit dem sich das Ganze beenden lässt, aber dennoch dürfte es bei häufiger Nutzung der Navigation lästig sein. Ich frage mich allerdings, ob es tatsächlich ein Bug oder nicht der Testlauf eines neuen Features ist. Denn gerade erst hat man die parallele Google Maps-Nutzung ermöglicht und es ist gut vorstellbar, dass das aktuelle Verhalten daraus resultiert. Eine Fortführung der Navigation wäre sinnvoll, wenn sich das Ziel nicht per Auto erreichen lässt.

So könnte man den Autofahrer so nah wie möglich an das Ziel navigieren und wenn dieser Android Auto beendet, automatisch die Fußgänger-Navigation am Smartphone aktivieren. Das ist aber nur meine Vermutung und hat bisher keine faktische Grundlage.

» Android 14: Google sichert das Sideloading weiter ab – Warnung vor Updates aus alternativen Quellen

[9to5Google]