Pixel 8 Pro: Neuer Leak verrät viele Spezifikationen zum neuen Google-Smartphone – Display, Kamera & Akku

Google wird schon bald die Pixel 8-Smartphones vorstellen, bei denen langsam die Hochsaison der Leaks beginnen dürfte und viele Details zu den beiden geplanten Geräten bekannt werden. Jetzt hat ein Leaker eine Reihe von Spezifikationen zum Pixel 8 Pro veröffentlicht, die sehr plausibel klingen und das Gesamtpaket des Pro-Smartphones etwas deutlicher machen.



Wir haben in den letzten Wochen bereits viele Informationen zu den Pixel 8-Smartphones erhalten, deren Äußeres seit mehreren Monaten bekannt ist und deren Spezifikationen ebenfalls schon mehrfach geleakt wurden. Jetzt gibt es einen neuen Leak mit zusätzlichen Informationen oder Bestätigungen von bereits bekannten Details – wie etwa dem Display oder der Kamera. Der Leaker Yogesh Brar hat die folgenden Spezifikationen veröffentlicht:

Display: 6,7 Zoll QHD+ @ 120 Hertz

SoC: Tensor G3 + Titan

RAM: 128 GB

Speicher: 128 GB / 256 GB

Kamera: 50 Megapixel + 64 Megapixel Ultrawide + 48 Megapixel Telephoto

Frontkamera: 11 Megapixel

Akku: 4950 mAh, 27 Watt kabelgebundenes Aufladen

Betriebssystem: Android 14

Weiteres: Temperatursensor, Ultraschall-Fingerabdruckscanner

Die Spezifikationen sind nicht unbedingt überraschend und zeigen, dass Google den bekannten Weg weitergeht. Tensor natürlich in der dritten Generation, bekannte Speicherausstattung, den bereits vielfach diskutierten Temperatursensor, aber auch die stark nachgelegten Kamera-Spezifikationen. Mehr zu den Kameras und Displays der Pixel 8-Smartphones findet ihr in diesem Artikel. Was hingegen weniger gut ankommt ist die Ladegeschwindigkeit, die mit 27 Watt bei kabelgebundenem Aufladen längst von der Konkurrenz übertrumpft wird.

[Yogesh Brar @ Twitter]

