Android Auto: Google Maps-Navigation auf zwei Geräten – lässt sich jetzt parallel auf dem Smartphone nutzen

Mit Android Auto ist es sehr leicht, die Google Maps Navigation direkt auf dem Infotainment-Display im Auto zu verwenden – allerdings nur dort. Bisher war es nicht möglich, Google Maps parallel im Fahrzeug und auf dem Smartphone zu verwenden, doch mit dem jüngsten Update ändert sich das jetzt. Viele Nutzer haben jetzt die Möglichkeit, die Plattform auf beiden Geräten zu nutzen.



Wer die technische Umsetzung von Android Auto kennt, der weiß, dass die gesamte Oberfläche vom Smartphone gesteuert und nicht lokal auf dem Display ausgeführt wird. Denn dieses ist tatsächlich nur ein Display und kann nicht viel mehr, als die vom Smartphone gelieferten Inhalte anzeigen oder Touch-Rückmeldungen zu geben. Dementsprechend ist auch die auf dem Display sichtbare Google Maps-Navigation vom Smartphone gesteuert.

Und weil es auf dem Smartphone auf normalem Wege nicht möglich ist, eine App zwei Mal parallel auszuführen, galt diese Limitierung bisher auch für Android Auto. Wer Google Maps im Fahrzeug nutzte und es parallel dazu auf dem verbundenen Smartphone öffnen wollte, bekam lediglich die Meldung, dass das nicht möglich ist. Verständlich, aber unpraktisch. Jetzt wird diese Einschränkung offenbar aufgehoben, denn in diesen Tagen können immer mehr Nutzer die Kartenplattform auf beiden Geräten parallel nutzen.

Das bedeutet, dass die Kartenoberfläche trotz Nutzung im Fahrzeug auch auf dem Smartphone angesehen werden kann. Dabei sind Nutzer wohl nicht komplett frei in ihrer Handlung, aber es lassen sich zusätzliche Details abrufen oder die Karte verschieben. Die Navigationsumgebungen sind hingegen miteinander gekoppelt. Das heißt, wenn diese am Smartphone beendet oder geändert wird, gilt das auch für die Android Auto-Darstellung – umgekehrt natürlich genauso.









Der Vorteil an dieser neuen parallelen Nutzung ist es, dass vielleicht auch der Beifahrer das Smartphone zur Hand nehmen und den Fahrer auf der Route und innerhalb der Navigation unterstützen kann. Denn auf dem Smartphone sind mehr Details zu sehen oder optional abrufbar. Schon vor einigen Monaten ist diese parallele Nutzung erstmals aufgetaucht, wurde dann aber schon nach wenigen Tagen wieder deaktiviert. Damals gingen wir von einem Bug aus, aber mittlerweile gibt es Berichte vieler Nutzer und das über einen Zeitraum von mehreren Tagen.

Eine offizielle Ankündigung gibt es bisher noch nicht, doch weil sich auch andere Apps wie etwa das Musikstreaming parallel auf beiden Geräten nutzen lassen, war die Einschränkung auf Google Maps kaum noch nachvollziehbar. Vielleicht wird man in Zukunft auch eine vollständig parallele Nutzung ermöglichen, sodass sich die beiden Oberflächen unabhängig voneinander nutzen lassen. Gut vorstellbar wäre es, eine neue Navigation am Smartphone starten zu können und diese nur auf Knopfdruck an das Fahrzeug senden zu können.

