Google Assistant: Neue Funktion soll Textinhalte per KI zusammenfassen – Bard-Feature kommt (Teardown)

Der Google Assistant stand gefühlt für längere Zeit auf dem Abstellgleis, um die Kapazitäten für die Weiterentwicklung von Bard und anderen KI-Tools zu nutzen. Schon bald dürften auch Assistant-Nutzer davon profitieren, denn in einem Teardown ist eine neue Funktion aufgetaucht, die eine bekannte KI-Funktion in die Assistant-App bringen soll: Das Zusammenfassen von Textinhalten.



Ein aktueller Teardown der Google Assistant-App beschreibt eine neue Funktion, die wir bisher nur von Bard sowie den KI-Integrationen in Google Workspace kennen: Es geht um die schnelle Zusammenfassung von Textinhalten, sodass man als Nutzer nicht die gesamte Länge lesen muss, sondern sich eine schnelle Zusammenfassung ausgeben lassen kann. Im Englischen nennt sich die Funktion „Summarize this“ und soll sowohl auf Knopfdruck als auch per Sprachbefehl zur Verfügung stehen.

Aktuell funktioniert das noch nicht, doch die Fehlermeldung des Google Assistant deutet darauf hin, dass dieses Feature schon bald für erste Nutzer freigeschaltet wird – denn sonst würde einfach nur das typische „ich verstehe die Frage nicht“ oder Ähnliches kommen. In der Beschreibung heißt es Tap or say “Summarize this” to get a quick summary of what’s on your screen. Ob der Assistant ganze Webseiten zusammenfassen kann oder tatsächlich nur das, was auf dem Display gezeigt wird, bleibt daher fraglich. Ich tippe auf Erstes, aber aus der Beschreibung geht das noch nicht hervor.

Das neue Feature wurde noch nicht offiziell angekündigt und es wird spekuliert, dass es vielleicht zuerst Pixel-exklusiv sein könnte. Anfang September steht das nächste Pixel Feature Drop auf dem Plan, wäre sicherlich eine gute Gelegenheit für den Release.

