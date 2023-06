Pixel Update: Neue Leaks zum Pixel 8, Infos zum Pixel Tablet, das Aus von Pixel Glass, Downloads und mehr

Die letzte Pixel-Woche im Juni geht zu Ende und hat uns auch in den vergangenen Tagen wieder viele interessante Themen rund um die Pixel-Smartphones und das wachende Produkt-Portfolio beschert. Es gab viele neue Informationen zu aktuellen und kommenden Produkten, eine Einstellung, interessante Interviews und einiges mehr. Wir blicken wie gewohnt in unserem wöchentlichen Pixel Update auf die letzten sieben Tage zurück.



Die letzten Tage haben uns wieder sehr viele Informationen rund um die Pixel-Produkte gebracht, denn erneut gab es Aussichten auf die Pixel 8-Smartphones, wir können euch bereits die Wallpaper zum Download anbieten und es gibt einige Informationen zum Pixel Tablet sowie leider erste Pixel Fold-Probleme. Es war einiges los in der Pixel-Welt, das wir natürlich auch in dieser Woche wieder schnell und übersichtlich zusammenfassen wollen. Für mehr Details zu den einzelnen Themen klickt auf die jeweiligen Artikel.

Pixel Feature Drops im Video-Überblick

Das Pixel Feature Drop kam zwar in diesem Monat etwas verspätet, konnte aber dennoch begeistern. Anlässlich dessen blicken wir auf die letzten 14 Pixel Feature Drops zurück, die es mittlerweile gegeben hat. Google hat zu jedem einzelnen Release ein Video mit allen Neuerungen veröffentlicht, mit denen ein schneller Rückblick möglich wird. Schon beeindruckend, was man da in den letzten dreieinhalb Jahren alles nach dem Kauf der Smartphones verbessert hat. Wer von Anfang an dabei war, konnte am meisten profitieren.

» Alle Pixel Feature Drops im Video-Überblick









Android 14 auf Pixel-Smartphones installieren

Android 14 befindet sich mittlerweile in der stabilen Beta-Phase und kann daher auch von weniger versierten Nutzern auf den Pixel-Smartphones installiert und ohne große Sorgen ausprobiert werden. Natürlich kann es noch an einigen kleinen Stellen haken, aber insgesamt muss man keine Angst vor dieser Beta haben. Wir zeigen euch, wie ihr diese sehr einfach per Knopfdruck installieren könnt.

» So könnt ihr Android 14 auf Pixel-Smartphones installieren

Neue Pixel vs. iPhone-Werbespots

Google hat neue Werbespots produzieren lassen, in denen das iPhone und ein Pixel-Smartphone miteinander verglichen werden. Die Spots sind sehr respektvoll gehalten, beide Geräte werden zu besten Freunden, aber dennoch unterstreicht man natürlich immer wieder, welches der beiden besser ist. Wirklich sehr sehenswerte Spots, auf die Apples Marketing erst einmal eine Antwort finden muss.

» Pixel und iPhone sind BestPhonesForever

Das sind die Pixel Camera Services

Die Pixel Camera Services sind durch ein jüngstes Update wieder in den Fokus geraten. Mit diesem Framework ist es möglich, dass externe Apps auf die Kameratricks der Pixel-Smartphones zugreifen und diese ebenfalls nutzen können.

» Das sind die Pixel Camera Services

Alle Pixel 8-Wallpaper zum Download

Schon jetzt sind die Hintergrundbilder der Pixel 8-Smartphones durchgesickert. Wir bieten sie euch allesamt zur Ansicht und zum Download an.

» Alle Wallpaper der Pixel 8-Smartphones zum Download

Pixel Watch: Diese Bänder kommen noch

Google hat die ersten Metall-Armbänder für die Pixel Watch auf den Markt gebracht, aber das sind noch längst nicht alle. Denn schon bald will man mit Mesh-Armbändern nachlegen, die schon vor längerer Zeit präsentiert wurden.

» Das sind die Mesh-Armbänder der Pixel Watch









Pixel 8 unterstützt externe Displays

Die Pixel 8-Smartphones werden die Nutzung externer Displays per USB-C unterstützen. Bisherige Pixel-Generationen hatten dies stets verhindert, doch mit der kommenden Generation wird es aktiviert und man darf sich fragen, warum sich das auf einmal ändert. Es darf über einen Desktopmodus spekuliert werden.

» Pixel 8-Smartphones unterstützen externe Displays

Rotstift beim Pixel Tablet Dock

Google hat bei der Entwicklung des Pixel Tablet Dock den Rotstift vielleicht etwas zu fest angesetzt. Die Entwickler erklären nun, dass man leider kein WLAN und Bluetooth verbauen sowie die Ladestation nicht zum Smart Speaker aufrüsten konnte. Das Gerät wäre sonst wohl zu teuer geworden. Das Bedauern der Entwickler muss man nicht einmal zwischen den Zeilen suchen.

» Google erklärt fehlende Pixel Tablet Dock-Komponenten

Pixel Glass-Entwicklung eingestellt

Die Entwicklung des Google Glass-Nachfolgers Pixel Glass wurde vorerst eingestellt. Offenbar will man sich erst einmal auf die Rolle als Plattformbetreiber konzentrieren, denn schon in wenigen Tagen soll mit Android XR eine neue XR-Plattform angekündigt werden. Gut möglich, dass man in Kooperation mit Samsung ein erstes Gerät auf den Markt bringt.

» Entwicklung von Pixel Glass wurde eingestellt

Pixel Tablet Q&A

Es gibt ein Pixel Tablet Q&A, bei dem alle Fragen rund um das Tablet und das Dock beantwortet werden. Es gibt einige interessante Aussagen rund um die lange erwartete Hardware, lest es euch einfach einmal durch.

» Viele Antworten auf Pixel Tablet-Fragen

Displayprobleme beim Pixel Fold?

Ohoh, da trifft wohl auch Google der Fluch der Foldable-Displays, die in der ersten Generation kaum brauchbar sind. Schon drei Tage nach Verkaufsstart gibt es eine zweistellige Zahl an Berichten von Nutzern, deren Displays einen Schaden aufweisen. Jetzt muss Google beweisen, gut damit umzugehen und die Nutzer nicht im Regen stehenzulassen.

» Nutzer berichten von Displayschäden beim Pixel Fold









Pixel Fold Aktion

Solltet ihr euch dennoch ernsthaft für ein Pixel Fold interessieren, wird es jetzt Zeit zum Zuschlagen: Nur noch bis einschließlich Sonntag legt euch Google beim Kauf des Pixel Fold eine kostenlose Pixel Watch LTE oder Wifi mit ins Paket. Wenn der Kauf ohnehin ansteht, sollte man dieses starke Paket mitnehmen und möglichst viel Geld beim Kauf des ersten Google-Foldables sparen.

» Pixel Fold jetzt noch vorbestellen und Pixel Watch gratis erhalten

