Pixel Tablet Dock: Kein Bluetooth, kein Wifi, kein Smart Speaker – Google hat Ladedock bewusst beschnitten

Google hat vor wenigen Tagen das Pixel Tablet auf den Markt gebracht, das als Einzelprodukt recht gute Kritiken und Bewertungen erhalten konnte – anders hingegen das mitgelieferte Zubehör in Form des Pixel Tablet Dock. Die Ladestation des Pixel Tablet gilt von Beginn an als leicht überteuert und jetzt verwundern die Pixel-Entwickler mit der Aussage, dass man den Funktionsumfang absichtlich beschnitten hat, um den Preis klein zu halten.



Die zum Lieferumfang des Pixel Tablet gehörige Ladestation „Ladedock mit Lautsprecher“ sieht zwar schick aus und wandelt das Tablet in ein Smart Display, kann abseits dessen aber nicht unbedingt begeistern. Schon vor einigen Wochen hatten wir über den begrenzten Funktionsumfang berichtet, der kaum nachvollziehbar ist und bisher von Beobachtern mit einer möglicherweise zu kurzen Entwicklungszeit begründet wurde. Aber das ist offenbar nicht ganz richtig.

Unfortunately not. The speaker has no Wi-Fi or Bluetooth connectivity, and needs the tablet to function. Not making the speaker dock a Nest Mini allowed us to focus on the best experience for the tablet and dock together, and to also offer the dock at a lower price for customers.