Pixel Tablet: Google beantwortet viele Fragen rund um das neue Tablet / Smart Display + interessante Einblicke

Google hat kürzlich das Pixel Tablet auf den Markt gebracht, mit dem man nach mehreren Jahren den Neueinstieg in den Markt wagt, den man so lange stiefmütterlich behandelt hat. In den letzten Tagen sind schon einige neue Informationen rund um das Pixel Tablet und dessen Dock bekannt geworden und heute zeigen wir euch ein kurzes Q&A mit weiteren wichtigen Details, die vom Pixel-Team veröffentlicht wurden.



In den letzten Tagen hat sich das Pixel Tablet-Team zum neuen Produkt geäußert und dabei nicht immer mit den Fakten rund um das Tablet / Smart Display begeistert. So hat man durchblicken lassen, dass das fehlende WLAN und Bluetooth aus Kostengründen entschieden wurde, weil man sonst den Preis von 149 Euro nicht hätte halten können. Das kann man sicherlich hinterfragen, aber lässt sich zumindest für die erste Generation jetzt nicht mehr ändern.

Es gibt noch einige weitere interessante Details aus einer Fragerunde rund um das Pixel Tablet, die ich hier ohne weitere Wertung oder Kommentare einfach mal automatisch übersetzt veröffentliche. Wer die Original-Antworten lesen möchte, findet sie bei 9to5.

Kein Face Unlock oder Nest Cam

Angesichts der technischen Daten der Frontkamera wird es für das Pixel-Tablet leider schwierig werden, aber wir haben gesehen, dass der Fingerabdrucksensor (im Netzschalter integriert) für unsere Benutzer wirklich gut funktioniert. Wir haben derzeit keine Pläne. Wie bereits in einem anderen Kommentar erwähnt, wurde darüber im Team ein wenig diskutiert, aber letztendlich haben wir beschlossen, dass wir diesen Anwendungsfall aufgrund der geringeren Breite der Frontkamera und der Tatsache, dass das Tablet nicht immer auf der Dockingstation sein würde, nicht weiterverfolgen würden beim Start.









Nest Doorbell-Benachrichtigungen sind bald verfügbar

Bald können Sie auf dem Pixel Tablet sehen, wer an der Haustür steht, wenn jemand an der Tür klingelt! Wir haben die Funktion in unserem Blogbeitrag über das Home-Panel vorgestellt.

Weitere Hub-Modus-Funktionen folgen

Bei unserer ersten Einführung haben wir uns auf die beliebtesten Funktionen von Nest Hub konzentriert: Bilderrahmen, Smart-Home-Steuerung, integriertes Chromecast und Freisprechhilfe mit dem Assistenten. Aber das ist erst der Anfang – bleiben Sie dran für mehr!

Kein LTE-Version

Pixel Tablet konzentriert sich auf ein großartiges Tablet-Erlebnis zu Hause, wo Tablets am häufigsten verwendet werden (obwohl sie auch unterwegs großartig sind, vom Flugzeug bis zum Café mit WLAN).

Weiteres Pixel-Tablet-Zubehör ist in Kürze erhältlich

Wir arbeiten daran, die Auswahl an Zubehörteilen, die Ihnen zur Verfügung stehen, im Laufe der Zeit zu erweitern. Bleiben Sie dran!

Google arbeitet mit „Top-Apps“ an Tablet-Optimierungen, weitere folgen

Wir arbeiten mit vielen der Top-Apps für Android zusammen, um ihre Apps für große Bildschirme zu optimieren! Beispiele für einige Top-Apps, die hervorragend auf dem Pixel-Tablet funktionieren, sind WhatsApp, Candy Crush Soda Saga, Peloton, Disney+ und mehr. Wir arbeiten weiterhin mit weiteren Apps von Drittanbietern zusammen und freuen uns auf weitere Updates von ihnen. Die von uns zur Optimierung angekündigten Apps waren nur der Anfang und wir werden im Laufe der Zeit mit weiteren Apps arbeiten.

Wie die nahtlose Audioübertragung funktioniert

Wir mussten einige ziemlich anspruchsvolle technische Probleme lösen, um das Erlebnis richtig zu machen, von der Entwicklung neuer akustischer Echounterdrückungsalgorithmen, die die Uhren auf dem Tablet und der Dockingstation synchronisieren, bis hin zur Entwicklung neuer Technologien, um sicherzustellen, dass Audio nahtlos zwischen Geräten übertragen wird.

Geben Sie Adaptive Brightness ein paar Tage Zeit zum Erlernen

Was die Helligkeit angeht, würde ich empfehlen, dass Sie Adaptiv noch ein paar Tage lang belassen. Pixel-Geräte nutzen maschinelles Lernen, um sich im Laufe der Zeit an Ihre Helligkeitspräferenzen anzupassen, während Sie es weiterhin verwenden. Sobald Sie es andocken, fällt die adaptive Helligkeit auf einen Standardwert zurück, der der Umgebungshelligkeit entspricht.









Auf Pixel Slate-Linie

Für dieses Gerät haben wir einiges vom Pixel Slate gelernt. Vor allem wollten wir ein Tablet bauen, das unseren Benutzern etwas Einzigartiges bietet. Die meisten Tablets bleiben zu Hause und werden dort verwendet. Deshalb entwickeln wir Tablets, die in diesem Bereich bestehen und sich nahtlos in den Rest der Google-Hardware und des Android-Ökosystems integrieren lassen. Wir haben auch darüber nachgedacht, wie das Pixel-Portfolio an Geräten zusammenarbeitet – Pixel-Telefone, Pixel Watch, Pixel Buds – ohne ein Tablet wäre es nicht vollständig. Deshalb haben wir ein Tablet entwickelt, das die Familie vervollständigt und einzigartig für Google ist.

Zur europäischen Preisgestaltung

Unsere Preise in europäischen Ländern verstehen sich inklusive Umsatzsteuer, unsere Preise in den USA jedoch nicht. Wir glauben, dass unsere Preise in Europa im Vergleich zu vergleichbaren Tablets in dieser Kategorie konkurrenzfähig sind, aber wir sind immer auf der Suche nach Verbesserungsmöglichkeiten und freuen uns über das Feedback! Wir können nicht näher darauf eingehen, wie wir die Preise für unsere Produkte festlegen, aber wir bemühen uns, die Preise im Vergleich zu anderen Produkten in dieser Kategorie so wettbewerbsfähig wie möglich zu gestalten. Gelegentlich müssen wir auch Steuern berücksichtigen – wie in einer anderen Antwort erwähnt, verstehen sich unsere Preise in der europäischen Region inklusive Umsatzsteuer, während dies in unseren Preisen in den USA nicht der Fall ist. Wir glauben, dass wir in Europa im Vergleich zu vergleichbaren Tablets dieser Kategorie preislich wettbewerbsfähig sind.

UWB

Es wird für zukünftige Funktionen verwendet, die es dem Tablet ermöglichen, mit anderen UWB-fähigen Geräten wie Pixel 7 Pro zu kommunizieren. Wir haben im Moment keine Neuigkeiten zu verkünden, aber bleiben Sie auf dem Laufenden, um Updates zu erhalten 🙂

