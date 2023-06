Pixel Tablet: Audiowiedergabe im Smart Display-Modus ist nur ohne USB-Nutzung möglich

Das Pixel Tablet wird nur in Kombination mit dem Ladedock verkauft, das das Tablet nicht nur auflädt, sondern auch in den Smart Display-Modus versetzt. In diesem Modus wird standardmäßig der externe Lautsprecher der Ladestation verwendet, aber das ist nicht in allen Fällen möglich: Wie jetzt bekannt wurde, kann der Lautsprecher nur dann verwendet werden, wenn der USB-Port des Tablets nicht verwendet wird.



Erst vor wenigen Tagen hat ein Google-Ingenieur im Interview verraten, dass der Funktionsumfang des Pixel Tablet Dock absichtlich abgespeckt ist, sonst hätte man den Verkaufspreis von 149 Euro nicht halten können. Allerdings sorgte es auch dafür, dass die Ladestation nicht unbedingt gut bei den Nutzern ankommt. Und auch die neueste Entdeckung ist etwas, das dem Dock eher einen Dämpfer verpasst. Denn wie nun bekannt wurde, kann dieses nicht als Lautsprecher verwendet werden, wenn der USB-Port des Tablets in Benutzung ist.

Obiger Screenshot beweist, dass das Pixel Tablet erst dann dazu in der Lage ist, Audio über das Dock wiederzugeben, wenn der USB-Anschluss des Smartphones nicht in Verwendung ist. Das dürfte technische Gründe haben, denn es wird darüber spekuliert, dass die internen Systeme nicht zwei solcher Schnittstellen gleichzeitig bedienen können. Einige Nutzer verteidigen den Fakt damit, dass es sinnvoll ist, falls auf diesem Wege ein externer Lautsprecher angeschlossen wäre. Das stimmt, aber dann könnte man einen Audiowechsler verwenden, mit dem sich das Ausgabeziel festlegen lässt.

Ob Google das per Software-Update beheben kann oder es auch langfristig ein gewolltes Verhalten ist, lässt sich schwer sagen.

