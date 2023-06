Google Maps & Waze: Navigationsplattformen werden weiter zusammengeführt und Mitarbeiter entlassen

Google betreibt mit Google Maps und Waze seit vielen Jahren zwei Navigations-Apps, die starke Überschneidungen aufweisen und dennoch vollständig unabhängig voneinander agieren. Aber diese Unabhängigkeit wird derzeit abgebaut und nach dem ersten Schritt zur Zusammenlegung der Teams hat Google nun einen Jobabbau angekündigt, der mehrere Bereiche von Waze betreffen soll. Es geht vor allem um die Werbeanzeigen.



Die Übernahme von Waze durch Google liegt mittlerweile zehn Jahre zurück und bisher hat man tatsächlich das damalige Versprechen eingehalten, dass die Waze-Plattform bestehen bleibt. Die Entwicklungen von Google Maps und Waze laufen völlig unabhängig voneinander, aber das dürfte sich sehr bald ändern. Schon im Dezember letzten Jahres wurde eine Zusammenlegung der Teams angekündigt, um Synergien zu erzeugen und doppelte Positionen zu streichen. Dieser Prozess dürfte nun abgeschlossen sein, sodass man sich von einigen Mitarbeitern des Waze-Teams verabschieden muss:

In order to create a better, more seamless long term experience for Waze advertisers, we’ve begun transitioning Waze’s existing advertising system to Google Ads technology. As part of this update, we’ve reduced those roles focused on Waze Ads monetization and are providing employees with mobility resources and severance options in accordance with local requirements.