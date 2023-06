Pixel-Aktion im Google Store: Pixel Fold bestellen und Pixel Watch gratis erhalten – nur noch wenige Tage

Seit Dienstag ist mit dem Pixel Fold das erste faltbare Google-Smartphone offiziell erhältlich, das in ersten Reviews recht gemischte Kritiken bekam, aber insgesamt gut abschneidet. Wer sich von den Reviews begeistern lässt und den Kauf des Smartphones ins Auge fasst, der sollte jetzt noch zuschlagen: Denn nur noch bis Sonntag erhaltet ihr im Google Store zusätzlich zum Foldable eine Pixel Watch gratis.



Google hat das Pixel Fold Anfang Mai vorgestellt und nahm seitdem Vorbestellungen entgegen, die hauptsächlich über den Google Store abgewickelt wurden. Um die Nutzer von einem frühen Kauf zu überzeugen, hatte man eine lange Aktion gestartet, die noch an diesem Wochenende zu Ende geht: Wer das Smartphone bis einschließlich 2. Juli bestellt, erhält eine Pixel Watch gratis dazu. Bei der Bestellung über den Google Store sollte diese mit in das Paket gelegt werden. Legt dafür einfach beide Produkte in den Warenkorb und achtet beim Bezahlvorgang auf die Aktion.

Beim Kauf eines Google Pixel Fold im Google Store bis zum 02.07.2023, um 23:59 Uhr MESZ kannst du Google Pixel Watch (LTE oder WLAN) als Geschenk erhalten (je nach Verfügbarkeit und solange der Vorrat reicht; nur eine Zugabe pro Kauf). Füge einfach beide Artikel deinem Einkaufswagen hinzu. Das Angebot gilt nur für Personen ab 18 Jahren mit einer Versandadresse in Deutschland.

Aktuell kommt es zwar zu Verzögerungen beim Pixel Fold und wer heute bestellt wird das Smartphone wohl nicht vor Ende August in Händen halten, aber für die Aktion gilt das Datum der Bestellung.

Pixel Fold vorbestellen + Gratis Pixel Watch: Saturn | Media Markt | Amazon | Google Store