Pixel-Aktion bei Media Markt: Pixel Pixel 7, Pixel 7 Pro oder Pixel 7a kaufen und Fitbit Charge 5 gratis erhalten

Mit den Pixel-Smartphones der siebten Generation dürfte Google sehr erfolgreich sein und natürlich freuen sich potenzielle Käufer darüber, wenn sie den einen oder anderen Euro einsparen können. In diesen Tagen gibt es eine interessante Aktion bei Media Markt, die euch beim Kauf eines Pixel 7a, Pixel 7 oder Pixel 7 Pro den Fitnesstracker Fitbit Charge 5 gratis beschert. Nutzt die Aktion, so lange der Vorrat reicht.



Google hat sowohl die Pixel 7-Smartphones als auch das Pixel 7a mit Startaktionen auf den Markt gebracht, die den Nutzern ein zusätzliches Gratis-Produkt bescherte. Wer das verpasst hat und derzeit keine passende Aktion findet, könnte in diesen Tagen bei Media Markt vorbeischauen. Denn der Onlinehändler bietet aktuell, vermutlich in Kooperation mit Google, eine interessante Gratis-Aktion: Kauft ihr euch ein Pixel 7, ein Pixel 7 Pro oder ein Pixel 7a, gibt es den Fitnesstracker Fitbit Charge 5 Gratis.

Alles was ihr für diese Aktion tun müsst, ist innerhalb des Aktionszeitraums eines der drei Smartphones bei Media Markt zu kaufen. Der Aktionszeitraum erstreckt sich bis zum 14. Juni oder so lange der Vorrat reicht. Anschließend müsst ihr zwischen dem 29. Juni und 28. Juli einen Antrag auf dieser Seite einreichen, um euch für das Gratis-Produkt zu registrieren. Es ist der gleiche Ablauf, den es in den letzten Jahren immer wieder bei neuen Pixel-Smartphones gegeben hat.

