Smart Home: Google kündigt große Neuerungen an – big news für Google Home in den nächsten Wochen

Google baut das Smart Home-Geschäft um und stellt nicht nur zahlreiche Produkte ein, sondern bringt in diesen Tagen dank eines größeren Updates auch eine Reihe von neuen Funktionen für Google Home. Dem soll schon bald der nächste Schwung folgen, denn man hat schon einmal „big news“ angekündigt, die man in den kommenden Wochen zu verkünden hat. Aber warum könnte es sich handeln?



Wir haben euch gestern die neuen Features von Google Home gezeigt, die in den nächsten Tagen hauptsächlich für Nutzer der Vorschauversion ausgerollt werden. Aber das Google Home-Team hat noch weitere große Neuerungen in Aussicht gestellt, denn wir sollen in den nächsten Wochen auf „big news“ warten, die man zu verkünden hat. Das macht natürlich hellhörig, denn bekanntlich steht auch die Google I/O vor der Tür, die immer wieder größere Ankündigungen aus allen Bereichen bereithält.

Aber worum könnte es sich bei diesen big news handeln? Ich gehe nicht davon aus, dass damit nur die Freischaltung der Vorschauversionen für alle Nutzer gemeint ist, denn das wäre sehr enttäuschend. Neue Hardware ist ebenfalls nicht am Horizont, sodass es sich wohl um Software-Verbesserungen handelt. Meine These ist, dass man die Unterstützung für Drittanbieter-Hardware deutlich nach oben fahren wird. Schon vor einigen Tagen wurde bekannt, dass sich Überwachungskameras externer Anbieter einbinden lassen und vielleicht geht es auch in anderen Kategorien in diese Richtung weiter.

Der Umbau von Google Home scheint jedenfalls noch nicht abgeschlossen zu sein. Wir halten euch natürlich wie üblich auf dem Laufenden und werden weiter beobachten, was in Richtung Smart Home geschieht und welche große Neuerung man schon bald zu vermelden hat.

