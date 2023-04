Samsung will Google ersetzen: Selbstverständlichkeit ist vorüber und Google hat ein Riesenproblem (Kommentar)

Für viele Menschen ist Google DIE Suchmaschine, an der kein Weg vorbeiführt und die sowieso ohne jegliche Konkurrenz agiert. Aber das könnte sich ändern, denn nach über zwei Jahrzehnten gefühlter Dominanz kommt Google mit dem Kernprodukt gehörig ins Schleudern. Denn die Konkurrenz ist vorbeigezogen und Googles Verhandlungsposition derzeit deutlich geschwächt. Die jüngsten Überlegungen von Samsung sollen daher bei Google einen echten „Schock“ ausgelöst haben, dem man mit noch mehr Aktionismus begegnet.



Samsung will Google ersetzen…

Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Samsung mit dem Gedanken spielt, Google auf Smartphones durch Bing zu ersetzen. Die Begründung ist wenig überraschend im KI-Bereich zu suchen, denn natürlich möchte Samsung seiner Kundschaft den Zugang zu den besten Diensten bieten und um das Buzzwort KI kommt man auch bei den Galaxy-Smartphones nicht mehr herum. Und weil eine Kooperation mit OpenAI für Samsung vermutlich keinen Sinn ergibt, blickt man eben zu Microsoft und dessen Suchmaschine Bing.

… Googler sind geschockt

Google soll wohl im März über Samsungs Pläne informiert worden sein, was laut dem Bericht einen regelrechten „Schock“ unter einigen Google-Mitarbeitern ausgelöst haben soll, die die eigene Suchmaschine ebenfalls für absolut unverzichtbar halten. Kein Wunder, dass bei Google daher erneut großer Aktionismus ausgebrochen ist und man zahlreiche KI-Integrationen in die Websuche bringen will, die aber noch nicht vollständig entwickelt sind. Man versucht sich, wie bei Bard, mit frühzeitigen Ankündigungen Zeit zu verschaffen.

Wie ernst Samsung es mit dem Google-Austausch meint und wie man sich das konkret vorgestellt hat, ist nicht bekannt. Vertraglich wird ein Wechsel kaum möglich sein. Meine Einschätzung ist, dass man diese Information absichtlich an die Presse „geleakt“ hat, um die eigene Verhandlungsposition zu stärken. Denn es steht eine Verlängerung eines Milliarden-Vertrags an, den Google jährlich an Samsung für den Platz als Standardsuchmaschine überweist. Zumindest in diesem Jahr sitzt ein anderes Unternehmen am längeren Hebel.









Googles Position ist geschwächt

Selbst wenn man Bing in einigen Monaten technisch und funktionell überholen sollte, wofür aber wohl niemand seine Hand ins Feuer legen würde, ist Googles Position für die nächste Zeit geschwächt – das wird spätestens durch Samsungs Überlegung deutlich. Denn immerhin führen Samsung und Google seit vielen Jahren eine Zweckehe und arbeiten in den letzten Jahren sehr eng zusammen. Und so dürften Googles Vertreter in nächster Zeit vielleicht etwas weniger überheblich auftreten und ernsthaft um Kunden und Partner kämpfen müssen.

Aber nicht nur Google-Partner haben plötzlich eine attraktive Alternative in Aussicht, sondern auch vielen Nutzern wird erstmals der Denkanstoß gegeben, dass es auch noch andere Suchmaschinen auf dieser Welt gibt. Wie einleitend bereits beschrieben, kennen viele Menschen gar keine Alternative. Einmal durch Googles Dominanz auf vielen Geräten und zum anderen, weil sie (wenn sie unter 25-30 Jahre alt sind) eigentlich gar nichts anderes kennen. Gegoogelt wurde schon immer.

Es wird in den nächsten Monaten sehr darauf ankommen, wie Googles zahlreiche KI-Projekte einschlagen, ob sie der Konkurrenz voraus sind und ob sie – was das wichtigste ist – die wichtigen Produkte wie die Websuche sinnvoll voranbringen können. Natürlich wird Bing nicht plötzlich Google überholen, aber wenn das Momentum erst einmal auf die andere Seite wechselt, kann es ganz schnell gehen.

Zum Schluss will ich dann auch noch einmal die aktuellen Apple-Pläne ins Spiel bringen, eine eigene Suchmaschine zu starten und auf Google zu verzichten. Auch das sehr vage, aber man stelle sich nur vor, dass Apple und Samsung in etwa zeitgleich die Google-Websuche von ihren Smartphones verbannen. Die Auswirkungen wären kaum vorhersehbar.

» Was ist Bard? Google baut die Websuche jetzt doch für den KI-ChatBot um – ein mehrfacher Strategiewechsel

Letzte Aktualisierung am 12.04.2023 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!