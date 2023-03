Das sind die größten Tech-Unternehmen: Neues Video zeigt den Aufstieg von Google, Apple, Amazon und Co

Der Tech-Markt wächst seit Jahren unaufhörlich und längst sind es die Unternehmen aus diesem Bereich, die an der Spitze der umsatzstärksten und wertvollsten Unternehmen der Welt stehen. Jetzt zeigt ein neues YouTube-Video der Statistik-Freaks, wie sehr dieser Markt in den letzten zwei Jahrzehnten gewachsen ist, welche Unternehmen damals an der Spitze standen und welche sich heute dort finden. Ein wirklich interessantes Video, das ihr euch einmal ansehen solltet.



Wir haben euch hier im Blog schon häufiger YouTube-Videos von „Statistics and data“ vorgestellt, die immer wieder interessante, animierte Statistiken mit Marktanteilen, Umsätzen oder anderen wichtigen Kennzahlen erstellen. Kürzlich hat man sich den Tech-Markt angesehen und die umsatzstärksten Unternehmen zwischen den Jahren 2001 bis 2022 herausgepickt. Zwei Jahrzehnte sind nicht wenig, aber dennoch hätte man einen solch großen Wandel wohl dennoch nicht erwartet.

Während im Jahr 2001 Unternehmen wie IBM, Sony, Panasonic oder HP an der Spitze standen, sind es heute Amazon, Apple, Alphabet und Samsung sowie Foxconn. Von den großen Marken Anfang der 2000er ist in den Toplisten kaum noch etwas übrig, denn lediglich Samsung und Microsoft konnten sich halten und so stark wie der Markt wachsen – und dieser ist regelrecht explodiert. War IBM im Jahr 2001 noch mit 85 Milliarden Dollar Jahresumsatz an der Spitze, würde das heute gerade knapp für den elften Platz reichen. Spitzenreiter Amazon erwirtschaftet 502 Milliarden Dollar, wobei der Großteil davon streng genommen nicht aus dem Tech-Bereich, sondern dem Onlinehandel stammt.

Im folgenden Video sowie in den beiden Grafiken vom Anfang und Ende des Videos könnt ihr die Schwerpunkte sehr gut verfolgen. Vor allem der Smartphone-Boom am Ende des ersten Jahrzehnts hat ein extremes Wachstum ausgelöst, was sich an Apple, Samsung und sehr kurzzeitig auch Foxconn zeigt. Die Google-Mutter Alphabet schafft es in dieser Statistik auf den dritten Platz vor Samsung, Foxconn und Microsoft.