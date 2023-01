Google Home: Fernbedienung zur Steuerung von Smart TVs und Streaminggeräten wird ausgerollt (Screenshot)

Google hat der Smart Home-App Google Home kürzlich eine ganz neue Oberfläche mit neuen Funktionen spendiert, die die Kontrolle über die angebundenen Geräte verbessern soll. Jetzt geht man den nächsten Schritt und rollt eine neue Fernbedienung für Smart TVs und Streaminggeräte aus, die in der App angebunden sind. Das soll die klassische Fernbedienung ersetzen, die somit nicht mehr gesucht werden muss.



Smart Home-Geräte per Smartphone oder Tablet zu steuern, kann sehr bequem sein. Auch das Medienstreaming wird über andere Geräte gesteuert, doch für den Fernseher selbst musste man bisher weiterhin die Fernbedienung in die Hand nehmen oder eine spezielle Hersteller-App installieren. Damit ist es bald vorbei, denn Google Home beginnt mit dem Rollout der Unterstützung zur Fernseher-Fernsteuerung per Google Home-App.

Die Kontrollmöglichkeiten decken die wichtigsten Funktionen ab: Lauter, leiser, Ton an, Ton aus, Play, Pause Gerät an, Gerät aus, Quelle wählen oder Kanal rauf und runter. Viel mehr braucht man heute kaum noch, sodass man die Fernbedienung für die meisten Fälle durch das Smartphone ersetzen kann. Natürlich muss der Fernseher dies unterstützen, auch im ausgeschalteten Zustand auf WLAN-Signale achten und in die Google Home-App integrierbar sein.

Zuerst berichteten Nutzer von Samsung und LG, dass sie die neue Möglichkeit erhalten haben. Eine offizielle Ankündigung gab es rund um die CES nicht, das hat man jetzt per Twitter nachgeholt:









Das sieht doch sehr praktisch aus, denn viel mehr als diese wenigen Kontrollmöglichkeiten dürften die meisten Nutzer gar nicht mehr benötigen. Die Zeiten der Fernbedienung mit Dutzenden Buttons gehen damit langsam zu Ende, auch wenn es sie wohl (hoffentlich dennoch) noch lange Zeit als mitgeliefertes „Zubehör“ geben wird. Bequem ist es natürlich, wenn sowohl das Streaming als auch die Gerätesteuerung per Smartphone kontrolliert wird, so wie das innerhalb der Google TV-App möglich ist.

