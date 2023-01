Android Auto: Das neue Coolwalk-Design ist endlich da – oder nicht? Rollout kommt wohl nur langsam voran

Nach einer sehr langen Testphase hat Google vor genauer einer Woche den Rollout der neuen Android Auto-Oberfläche angekündigt, die zuvor als „Coolwalk“ bekannt gewesen ist. Sieben Tage nach dieser Ankündigung scheint es allerdings so, dass die meisten Nutzer das neue Design noch immer nicht nutzen können bzw. es in einigen Fällen sogar wieder zurückgezogen wurde. Worauf warten die Entwickler?



Bei Android Auto mahlen Googles Mühlen etwas langsamer als in anderen Bereichen, das wissen wir spätestens seit dem Rollout des Google Assistant Driving Mode, der zweieinhalb Jahre in Anspruch nahm. Mit dem neuen Coolwalk-Design dürfte man sich den zweiten Platz sichern, denn erstmals entdeckt wurde die neue Oberfläche schon im Oktober 2021, erstmals angekündigt im Mai 2022, im Sommer 2022 erneut in Aussicht gestellt und jetzt, Anfang Januar 2023, der Rollout verkündet. Dazu muss man wissen, dass sich das Design in diesen 13 Monaten nur minimal verändert hat. Was hat man so lange getan?

Wer allerdings dachte, dass das Kapitel mit der Ankündigung vergangene Woche endlich abgeschlossen ist, der irrt. Denn obwohl die Ankündigung sehr nach „jetzt“, „sofort“ und „ab heute für alle“ klang, ist das nicht der Fall. In einschlägigen Foren und Kommentarspalten liest man nicht vom erfolgten Rollout, sondern eher von Nachfragen, wann es denn endlich soweit ist. Auch mit brandneuen Smartphones, Android 13 und sehr neuen Autos mit großen Displays kein Erfolg. Einige Nutzer berichten sogar, das Design kurzzeitig gehabt zu haben, nur um beim nächsten Android Auto-Start wieder von der alten Oberfläche begrüßt zu werden. Bei mir ist es auch noch nicht aufgeschlagen.

Wie sieht es denn bei euch aus? Habt ihr die neue „Coolwalk“-Oberfläche bereits erhalten oder zieht sich auch dieser Rollout wieder über einen sehr langen Zeitraum?

