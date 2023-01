Android Auto: Das neue Coolwalk-Design ist endlich da! Google startet Rollout der neuen Oberfläche (Video)

Seit weit über einem Jahr bastelt Google an der neuen Coolwalk-Oberfläche für Android Auto, die trotz langem Testlauf und einer länger zurückliegenden Ankündigung einfach nicht ausgerollt wurde – bis jetzt! Jetzt hat man endlich den Startknopf gedrückt und wird das neue Design im Laufe der nächsten Tage für alle Nutzer freischalten. Wir zeigen euch, worauf ihr euch mit dem neuen Coolwalk-Design bei Android Auto freuen könnt.



Schon seit Monaten warten wir auf den Rollout des Android Auto Coolwalk-Designs, das sich erstmals im Herbst 2021 gezeigt hat, anschließend immer wieder aufgetaucht ist und schlussendlich von Google im Mai auf der I/O angekündigt wurde – mit geplantem Rollout für Sommer 2022. Daraus ist nichts geworden und tatsächlich hat man die Oberfläche in den letzten Monaten noch mehrmals an einigen Stellen überarbeitet, doch jetzt ist es endlich bereit für den großen Auftritt: Google hat den offiziellen Rollout für alle Nutzer angekündigt!

Das neue Coolwalk-Design zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass es sowohl auf größeren als auch kleineren Displays angewendet werden kann. Egal ob nun größer, breiter oder kleiner. Auf den unten eingebundenen Screenshots könnt ihr das sehr gut sehen. Die neue Oberfläche basiert auf einem geteilten Bildschirm, der seine Teilung je nach Einstellung und Displaymaßen festlegt. Es gibt stets eine dominierende Anwendung und am Rand einen Bereich mit zwei Mini-Anwendungen. Dabei kann es sich um den Medienplayer handeln, um Messaging-Apps, Benachrichtigungen oder andere Dinge.

Der Nutzer kann stets mit allen aktiven Anwendungen zugleich interagieren, sodass auch das Multitasking in den Vordergrund rückt. Dennoch bleibt die Oberfläche stets übersichtlich. Je nach Displaymaß kann auch die Navigationsleiste vom unteren Rand an den linken oder rechten Rand (je nach Fahrerposition) wandern und die Platzverhältnisse optimal ausnutzen. Schaut euch einfach einmal die folgenden Screenshots an.

















Das neue Design wirkt nicht nur durchdachter und aufgeräumter, sondern soll auch die gleichzeitige Nutzung von Apps stärken. Denn es ist wohl der Standardfall, dass man Musik hört und navigiert. Bisher konnte man nur eines von beiden nutzen und musste das andere in eine Minizeile am unteren Rand legen. Das ist mit dem neuen Design nicht mehr notwendig. Gleichzeitig hatte man wohl auch eine einheitlichere Oberfläche mit Android Automotive sowie dem Google Assistant Driving Mode für Smartphones im Blick, wobei letzter ja bekanntlich schon wieder eingestellt wurde.

Der Rollout der neuen Plattform sollte ursprünglich „in diesem Sommer“ (das war 2022) erfolgen, woraus aber nichts geworden ist. Jetzt ist es endlich soweit, denn Google hat den offiziellen Startschuss gegeben und auch einige weitere Neuerungen in Aussicht gestellt, über die wir euch in Kürze in einem separaten Artikel informieren.

[Google-Blog]