Android 13: Die wichtigsten Neuerungen im Hands-on – neue Taskleiste, Smart Home, Lockscreen & mehr (Video)

Google hat am Dienst die neue Android 13 QPR2 Beta 2 veröffentlicht, die nicht nur eine lange Bezeichnung hat, sondern auch eine ganze Reihe an überraschenden Neuerungen im Gepäck hatte. Wir haben euch die wichtigsten Neuerungen bereits vorgestellt und weil Bilder mehr sagen als Tausend Worte, gibt es jetzt noch ein kurzes Video mit einem schnellen Hands on-Überblick über alle neuen Features.



Eigentlich ist die zweite QPR-Beta nur wenig aufregend, denn die Richtung wird in der ersten Beta vorgegeben und der Blick auf die fast finale Version erfolgt in der dritten und letzten Beta. Dennoch gibt es in der Android 13 QPR2 Beta 2 viele Neuerungen, die von Google bisher nicht angekündigt wurden. Dazu gehört etwa die neue Taskleiste, der verbesserte Sperrbildschirm, die ausgeweiteten Smart Home-Kontrollen, neue Emojis und vieles mehr.

Im obigen Video gibt es ein schnelles Hands-on mit der aktuellen Beta, die sich sicherlich nur wenige Pixel-Nutzer heruntergeladen und installiert haben. Es ist davon auszugehen, dass die meisten Neuerungen in der finalen Version vorhanden sein werden. Die Taskbar ist wichtig für das kommende Pixel Tablet, Emojis kommen sowieso, Smart Home-Steuerung dürfte auch bei Android 14 eine größere Rolle spielen, Bildschirmfreigabe, Themed Icons und mehr sind ebenfalls Themen, die mit Android 13 / Android 12 begonnen wurden und weiterentwickelt werden.

» Android 13: Das sind die wichtigsten Neuerungen in der zweiten Android 13 QPR2 Beta (Galerie & Video)

» Android 13 & Windows 11: Microsoft bringt das aktuelle Android auf den Desktop – Insider-Rollout gestartet