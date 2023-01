Fuchsia: Googles neues Betriebssystem kommt – erstes Gerät soll demnächst in Produktion gehen

Das neue Betriebssystem Fuchsia ist auf dem Weg und soll in diesem Jahr richtig an Fahrt aufnehmen, darüber haben wir bereits berichtet. Jetzt wurde versehentlich bekannt, dass Google tatsächlich ein erstes Gerät plant, auf dem Fuchsia ab Werk vorinstalliert ist und somit erstmals auf direktem Weg auf den Markt kommt. Die Ankündigung ist schnell wieder verschwunden, hat aber die bisherigen Vermutungen bestätigt.



Fuchsia ist bereit für den großen Einsatz, denn Google hat das Betriebssystem im Rahmen öffentlicher und dennoch eher versteckter Testläufe auf zwei Nest Smart Display-Generationen ausgerollt. Der nächste Schritt ist der Einsatz auf einem neuen Gerät und dieser könnte, wie erwartet, in diesem Jahr endlich erfolgen: Vor wenigen Tagen wurde ein Dokument im öffentlich zugänglichen Fuchsia-Verzeichnis hochgeladen, das die Produktion eines Fuchsia-Geräts bestätigt, aber kurz nach der Entdeckung wieder gelöscht wurde.

Eventually, Fuchsia will be used as the operating system on devices when they are manufactured in factories. Having a generally working solution ready by 1H2023 so the solution is available for Fuchsia’s first factory build.