Die Übernahme von Fitbit durch Google liegt schon einige Zeit zurück und bringt nun eine erste Änderung für Fitbit-Nutzer. Schon vor einigen Monaten wurde eine Zusammenlegung der Fitbit- und Google-Konten angekündigt und jetzt macht man den ersten Schritt in diese Richtung: In Kürze ist es nicht mehr möglich, sich mit dem Google-Konto bei Fitbit einzuloggen. Das ist ein notwendiger Schritt für kommende Anpassungen.



Die Integration von Fitbit in das Google-Ökosystem hat gerade erst begonnen und kann wohl erst mit dem Übergang zum Google-Konto Fahrt aufnehmen, den man schon vor einigen Monaten angekündigt hat. Ab 2025 ist das Google-Konto verpflichtend, aber schon im nächsten Jahr will man die Verbindung für alle Nutzer ermöglichen. Vielleicht schon zu Beginn des Jahres, denn jetzt geht man einen ersten Schritt in diese Richtung.

Es ist in Kürze nicht mehr möglich, sich mit dem Google-Konto bei Fitbit anzumelden. Stattdessen müssen sich alle Nutzer mit ihrem Fitbit-Konto anmelden, um einen reibungslosen Übergang zu ermöglichen. Das wäre wohl nicht möglich, wenn man bereits ein Google-Konto über eine andere Brücke mit dem Fitbit-Account verbunden hat. Ein Zeitplan für die vollständige Entfernung des Google-Logins und einem möglichen automatischen Logout ist noch nicht bekannt.

» Smart Home: Google bietet das Schlaftracking auch 2023 kostenlos für alle Nest Hub Smart Display-Nutzer

Letzte Aktualisierung am 28.12.2022 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!

[XDA Developers]