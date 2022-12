Android: Neue Google System Updates sind da – diese Neuerungen kommen auf viele Smartphones & Tablets

Viele Android-Nutzer haben in diesen Tagen durch das Android Feature Drop und weitere Updates eine Reihe neuer Funktionen erhalten und jetzt legt Google bereits zum zweiten Mal in diesem Monat mit einem Google System Update nach. Man hat die zweite Runde veröffentlicht, die in den nächsten Tagen und Wochen weitere Verbesserungen auf alle Smartphones, Tablets und weitere Android-Geräte bringen wird.



Bei den Google System Updates handelt es sich noch um eine junge Linie von Updates, die aus Betriebssystem-Komponenten besteht, die direkt über den Play Store aktualisiert werden können. Zuvor war das unter der internen Bezeichnung „Project Mainline“ bekannt und die Änderungen wurden nur in Ausnahmefällen öffentlich kommuniziert. Doch mit neuem Namen wurde auch die Transparenz gesteigert und es gibt mehrmals monatlich detaillierte Informationen zu den Verbesserungen. Der Rollout kann allerdings trotz mehrfacher Releases und Datumsangaben selbst bei Pixel-Smartphones mehrere Wochen in Anspruch nehmen. Alle Infos zu den Updates und wie ihr euren Stand ablesen könnt, findet ihr in diesem Artikel.

Die Google System Updates sind übrigens unabhängig von den Google Play Services Updates und den Updates über den Google Play Store. Während sich die System Updates tatsächlich auf das Betriebssystem selbst beziehen, sind die Play Services für den Aufsatz und das Framework verantwortlich. Der Google Play Store aktualisiert die vom Benutzer verwendeten Apps und ist damit in der obersten Ebene der dreistufigen Update-Pyramide. Dennoch beziehen sich die zweiten Updates im Monat Dezember primär auf Verbesserungen rund um den Google Play Store sowie auf die im folgenden erwähnten Verbesserungen.

Hier nun die Updates für die zweite Runde im Dezember: Nachdem man bereits stark in den Monat gestartet ist, legt man weiter nach und bietet allen Nutzern von Google Wallet nun die Möglichkeit, die hinterlegten Karten auch auf einer Fitbit-Smartwatch zu verwenden. Die zweite große Neuerung betrifft den Google Play Store, der mit einem neuen Overlay über die aktive Installation informiert, wenn ihr weiterhin im Store unterwegs seid.









Critical Fixes [Auto, Phone, TV] Bug fixes for Account Management, Security, and Updatability related services.[2] Device Connectivity [Phone] Update Cast related settings.[2]

[Phone] Reduce delays in discovering contacts via Nearby share.[2]

[Phone] Inform the user when casting to a Tablet device needing user interaction.[2] Google Play Store New Features to help you discover the Apps & Games you love.[3]

Optimizations allowing faster and more reliable download and installation.[3]

Continuous improvements to Play Protect to keep your device safe.[3]

Various performance optimizations, bug fixes and improvements to security, stability and accessibility.[3]

[Phone] You can now view the installation progress of multiple apps and games as you navigate through Google Play.[3] Wallet [Phone] Beta feature to allow users from selected US state(s) to digitize their state ID/driver’s license into the Google Wallet for convenient, private and secure presentation.[2]

[Phone] With Wallet, you can now manage payment cards on your Fitbit device.[4] Developer Services New developer features for Google and third party app developers to support Location & Context related developer services in their apps.[2] System Management Updates to system management services that improve device performance, and stability.[2] [2] Available through Google Play services v48.22 updated on 12/01/2022

[3] Available through Google Play Store v33.5 updated on 12/05/2022

[4] Available through Google Play services v41.22 updated on 12/05/2022

Deutsche Übersetzung (automatisch)

Kritische Korrekturen [Auto, Telefon, TV] Fehlerbehebungen für Dienste im Zusammenhang mit Kontoverwaltung, Sicherheit und Aktualisierbarkeit.[2] Gerätekonnektivität [Phone] Cast-bezogene Einstellungen aktualisieren.[2]

[Telefon] Reduzieren Sie Verzögerungen beim Auffinden von Kontakten über Nearby Share.[2]

[Telefon] Informieren Sie den Benutzer, wenn auf ein Tablet-Gerät übertragen wird, das eine Benutzerinteraktion erfordert.[2] Google Play Store Neue Funktionen, mit denen Sie Ihre Lieblings-Apps und -Spiele entdecken können.[3]

Optimierungen, die einen schnelleren und zuverlässigeren Download und eine schnellere Installation ermöglichen.[3]

Kontinuierliche Verbesserungen an Play Protect, um Ihr Gerät zu schützen.[3]

Verschiedene Leistungsoptimierungen, Fehlerbehebungen und Verbesserungen der Sicherheit, Stabilität und Zugänglichkeit.[3]

[Telefon] Sie können jetzt den Installationsfortschritt mehrerer Apps und Spiele anzeigen, während Sie durch Google Play navigieren.[3] Brieftasche [Phone] Beta-Funktion, mit der Nutzer aus ausgewählten US-Bundesstaaten ihren Personalausweis/Führerschein für eine bequeme, private und sichere Präsentation in Google Wallet digitalisieren können.[2]

[Phone] Mit Wallet kannst du jetzt Zahlungskarten auf deinem Fitbit-Gerät verwalten.[4] Entwicklerdienste Neue Entwicklerfunktionen für App-Entwickler von Google und Drittanbietern zur Unterstützung von standort- und kontextbezogenen Entwicklerdiensten in ihren Apps.[2] Systemverwaltung Updates für Systemverwaltungsdienste, die die Geräteleistung und -stabilität verbessern.[2] [2] Verfügbar über die Google Play-Dienste v48.22, aktualisiert am 01.12.2022

[3] Verfügbar über Google Play Store v33.2, aktualisiert am 01.12.2022

