Google Wallet: Diese Dinge in eurer Geldbörse soll der Nachfolger von Google Pay in Zukunft ersetzen (Video)

Vor wenigen Monaten wurde die weit verbreitete App der Bezahlplattform Google Pay durch Google Wallet ersetzt und wiederum in diese integriert. Funktional hat das vorerst keine Neuerungen gebracht, sodass sich viele Nutzer nach dem Sinn und Zweck fragen dürften. Tatsächlich hat Google große Pläne und will langfristig die gesamte Geldbörse ersetzen, was man erst vor wenigen Tagen wieder gezeigt hat.



Mit der Bezahlplattform Google Pay konnte man einige Erfolge feiern, hatte aber noch einen weiten Weg vor sich, um die Akzeptanz zu steigern. Der im Sommer durchgeführte Wandel zu Google Wallet hat daran kurzfristig natürlich nichts geändert, doch perspektivisch öffnen sich ganz neue Möglichkeiten, die nur mit dieser App-Struktur und vielleicht auch diesem Namen möglich sind: Das Ersetzen der Geldbörse.

Google Pay ist ein Bestandteil von Google Wallet, sodass das Bezahlen per Kreditkarte oder Debitkarte weiterhin wie gewohnt möglich ist, aber nur einen Teilbereich widerspiegelt. Auch der Griff zur physischen Geldbörse wird häufig für das Bezahlen erfolgen, aber in den allermeisten Fällen lagern darin auch andere Dinge. Kundenkarten, Tickets, Führerscheine und Ähnliches. Und damit sind wir auch schon bei den geplanten Erweiterungen von Google Wallet, denn all diese Karten und Papierchen sollen in die App wandern.

Schon Monate zuvor wurde das neue Wallet angekündigt und vermeldet, welche Inhalte dort in Zukunft gespeichert werden sollen. Dabei ist allerdings zu beachten, dass das regional sehr unterschiedlich sein kann. In den USA ist man naturgemäß meist am weitesten, während es im stärker regulierten Europa und Deutschland gemächlicher zugeht oder manches vielleicht nicht in naher Zukunft vollumfänglich möglich ist.









Diese Dinge will Google Wallet ersetzen

Kreditkarten

Boardingpässe / Fahrscheine

Kundenkarten

Event-Tickets

Autoschlüssel

Studentenausweise

Impfzertifikat

Führerschein (später in diesem Jahr)

Hotelschlüssel (coming soon)

Büro-Badges (coming soon)

Wer möglichst viele Dinge auf das Smartphone verfrachten und dafür die Google-Dienste in Anspruch nehmen möchte, für den ist das eine tolle Sache – wenn es denn eines Tages auch in Deutschland und Rest-Europa funktioniert. Irgendwann kann die Geldbörse endgültig zu Hause bleiben und deren Inhalte weder zum Einkaufen, noch zum Ausweisen oder für den Eintritt benötigt. Google hat den richtigen Weg eingeschlagen und die Umbenennung bzw. Aufspaltung der App(s) scheint aus heutiger Sicht sinnvoll zu sein.

Erst vor wenigen wurde der Ticketspeicher von Google Wallet ausgebaut, allerdings nur vereinzelt für spezielle Anbieter und Regionen. Mit dem Speichern des Führerscheins, laut obiger Liste „später in diesem Jahr“ wird es auch langsam knapp.