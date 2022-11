Android: Neue Google-App ‚Jetzt in Android‘ wurde im Play Store veröffentlicht – Feedreader und Vorbild-App

Das Betriebssystem Android ist nicht nur von Google abhängig, sondern natürlich auch sehr stark von App-Entwicklern, die praktische oder populäre Anwendungen für dieses entwickeln. Vor wenigen Tagen hat Google eine neue Android-App im Play Store veröffentlicht, die gleich einen doppelten Nutzen hat und als Must-Have für Entwickler und Design-Interessierte angesehen werden kann: Jetzt in Android.



Google macht es Android-Entwicklern immer leichter, starke und zugleich schicke Anwendungen für Smartphones zu entwickeln, denn es gibt zahlreiche Frameworks, Vorlagen, Design-Bibliotheken und natürlich auch jede Menge Informationsmaterial in den Communitys. Jetzt hat man eine sehr interessante neue App veröffentlicht, die auch für Nicht-Entwickler spannend sein kann und die Best Practices und Informationen unter einen Hut bringt.

Mit Now in Android, das man in der Beschreibung als „Jetzt in Android“ bezeichnet, startet man eine Art Nachrichten-App, über die die diversen Infokanäle, Google-Blogs und Communities abonniert werden können. Einfach ein Thema aussuchen, dieses abonnieren und schon ändert sich der Feed und bietet Möglichkeiten zum Lesen, Teilen und Speichern. Vielleicht genau das, was man heute als Google Reader 2.0 benötigen würde. Doch tatsächlich ist das noch nicht einmal der Hauptzweck der App.

Denn die App setzt auf neueste Technologien und Designs, die stets aktualisiert werden sollen. So ist die App nicht nur Info-Verbreiter, sondern selbst ein aktiv gepflegtes Beispiel dafür, wie eine moderne Android-App aussehen kann. Weil Googles Designer bekanntlich Veränderungen lieben, ist das moderne Design von heute in zwei Jahren schon wieder veraltet. Diese App soll dabei helfen, theoretisch und praktisch auf dem Laufenden zu bleiben.









Jetzt in Android ist eine voll funktionsfähige Android-App, die vollständig mit Kotlin und Jetpack Compose erstellt wurde. Es folgt den Best Practices für Android-Design und -Entwicklung und soll eine nützliche Referenz für Entwickler sein. Als laufende App soll sie Entwicklern dabei helfen, in der Welt der Android-Entwicklung auf dem Laufenden zu bleiben, indem sie regelmäßig Neuigkeiten bereitstellt. Die App befindet sich derzeit in einem frühen Entwicklungsstadium, den entsprechenden Quellcode finden Sie unter https://github.com/android/nowinandroid

Die App steht natürlich kostenlos im Play Store zum Download bereit und wer tiefer einsteigen möchte, kann den Quellcode direkt bei GitHub herunterladen und mit diesem experimentieren. So erhaltet ihr nicht nur Informationen und ein nutzbares Beispiel, sondern auch den Einblick in die Umsetzungen der Technologien. Hoffen wir, dass Google dranbleibt und die App auch dauerhaft pflegt.

