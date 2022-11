Android: Neues Design für die Google-App zeigt sich – Update auf Material You-Oberfläche kommt (Screenshots)

Viele Google-Apps wurden in den letzten zwei Jahren mit dem Material You-Design versehen und glänzen daher mit modernen Oberflächen – aber es gibt noch Lücken. Ausgerechnet die wichtige Google-App hat bisher noch kein vollumfängliches Material You-Design erhalten, was sich aber schon bald ändern wird. Ein Teardown zeigt nun, an welchen Stellen die Designer ansetzen werden.



Die Google-App hat eine große Bedeutung, ist aber tatächlich eine der letzten, die vollständig mit Material You versehen wird. Zwar sind einige Bereiche wie der Assistant, der Discover Feed oder auch die Suchergebnisse aktualisiert worden, aber die Hauptnavigation wurde bisher nicht angefasst. Ein Teardown der aktuellen Google-App zeigt, dass derzeit daran gearbeitet wird und die wenigen sichtbaren Navigationselemente aktualisiert werden sollen.

Auf obigen Screenshots könnt ihr die überarbeitete Hauptnavigation am unteren Rand sehen. Statt wie bisher das gesamte Icon des aktiven Eintrags einzufärben, setzt man im Material You-Stil auf eine farbige pillenförmige Umrandung des Symbols. Gut möglich, dass der Text darunter noch verschwindet, so wie das auch in einigen anderen Apps der Fall ist. Für die Markierung kommt die Akzentfarbe zum Einsatz, die in der aktuellen Umsetzung noch hellblau ist und nicht die Farben des Homescreen-Hintergrundbildes beachtet.

In einigen Apps ist die Leiste in den letzten Monaten in der Höhe geschrumpft, in der Google-App dürfte man darauf wohl verzichten, da die Inhalte genügend Platz haben.









Die vielleicht sichtbarere Änderung zeigt sich in den Einstellungen. Denn dort setzt man auf ein deutlich vergrößertes Listen-Layout, das durch größere Texte, größere Icons und auch mehr Abstand auffällt. Zu sehen ist auch das neue Schalter-Design, das nicht mehr darauf setzt, dass der Kreis über den Slider hinausragt. Sieht moderner und schicker aus. Insgesamt benötigt das Design natürlich mehr Platz, aber es wirkt trotz gleicher Struktur gleich übersichtlicher. Die Suchfunktion wird deutlich hervorgehoben und ist nicht mehr versteckt.

Farblich wird auch hier der Material You-Standard zum Einsatz kommen, zeigt sich bisher aber noch nicht auf den Screenshots. Das neue Design befindet sich noch in Entwicklung und könnte erst in einigen Wochen für alle Nutzer ausgerollt werden.

