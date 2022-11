Fußball-Weltmeisterschaft 2022: So informiert Google über die Fußball-WM + interaktives Torwandschießen

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 startet in wenigen Tagen und dürfte in den nächsten Wochen wieder den Medienkonsum dominieren und sehr großes Interesse hervorrufen, wenn das eigene Land die Vorrunde überstanden hat. In diesem Jahr ist zwar alles ein bisschen anders, aber dennoch ist Google wie üblich mit dabei und hat jetzt angekündigt, die man die Nutzer rund um die Fußball-WM informieren und unterhalten will.



Die Fußball WM 2022 in Katar startet am Sonntag, doch von echter Fußballstimmung ist noch immer nichts zu spüren. Das dürfte viele Gründe haben, die das Ganze zu einer etwas anderen WM machen könnten: Zum Gastgeber möchte ich nicht viel sagen, die Jahreszeit ist etwas unglücklich (aber wegen der Temperaturen verständlich), nach Corona ist man solche Massenveranstaltungen immer noch nicht gewohnt und in Deutschland dürfte nicht zuletzt das schlechte Abschneiden bei den letzten Turnieren zu einer Ernüchterung geführt haben. Aber genug davon.

Google ist in diesem Jahr wieder mit einem umfangreichen Paket an Informationen, Statistiken, Tabellen, Berichten und vielem mehr mit dabei. Gebt einfach Fußball-WM oder einen ähnlichen Begriff ein (während des Turniers reicht meist sogar „WM“) und ihr erhaltet die bekannte Infobox. Diese wird jedes Jahr verbessert und bietet auch in diesem Jahr neben den Informationen wieder die Möglichkeit, sich einzelne Partien als schwebendes Mini-Widget auf den Android-Homescreen zu legen.

Auch Prognosen über den Spielausgang sind wieder vorhanden, die natürlich auf Algorithmen und KI basieren. Man sollte diese Werte nicht mit in das Wettbüro nehmen, aber dennoch kann man sich so vielleicht selbst etwas mehr Ahnung verschaffen, um Mitreden zu können.









Spielt für euer Land

Vielleicht interessieren sich viele Menschen für das Abschneiden ihres Landes, wollen die TV-Übertragung aber aus diversen Gründen nicht sehen und erst Recht nicht in das Gastgeber-Land reisen. Dafür hat Google vorgesorgt und bietet in diesem Jahr die Möglichkeit, selbst aktiv teilzunehmen. Während einer laufenden Partie können sich Nutzer für ein Land entscheiden, virtuell auf eine Torwand schießen und für ihr Land Punkte sammeln.

Google wird die Nutzer auch auf anderen Kanälen versorgen, natürlich auch bei Google TV. Dort wird man viele Informationen zusammenstellen, in Kooperation mit Streaminganbietern Live-Spiele bieten und einiges mehr. Die Verfügbarkeit richtet sich nach Region, Spiel und natürlich auch euren Abos. Schaut doch einfach in den nächsten Wochen bei Google TV vorbei, wenn ein Spiel läuft oder gelaufen ist. Bei Google Maps und in der Websuche können sich Businesses außerdem registrieren und markieren, dass sie Live-Spiele zeigen.

» Fußball WM bei Google

[Google-Blog]