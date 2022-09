Google Hangouts: Der Messenger wird endgültig eingestellt – in wenigen Wochen ist Schluss (Zeitplan)

Schon seit mehreren Jahren ist bekannt, dass der Messenger Google Hangouts eingestellt und durch eine aktuelle Alternative ersetzt wird. Gefühlt ist Hangouts bereits seit sehr langer Zeit verschwunden, steht aber nach wie vor im Web zur Nutzung zur Verfügung – aber nicht mehr lange. Jetzt hat man verkündet, wann der Webversion und damit dem letzten Überbleibsel der Stecker gezogen wird.



Google Hangouts war über viele Jahre ein guter Messenger, der tatsächlich viele Fans hatte. Aber diese Zeiten sind längst vorbei und ohne auf den Kalender zu schauen muss ich sagen, dass sich der Prozess des sehr langsamen Sterbens gefühlt länger zieht, als die glorreiche Zeit. Aus irgendeinem Grund dauert der vor langer Zeit angekündigte Übergang zu Google Chat sehr sehr lang und ist nach wie vor nicht abgeschlossen, aber das ändert sich demnächst.

Im Workspace-Blog hat man jetzt angekündigt, dass die Webversion von Hangouts ab dem 1. November nicht mehr zur Verfügung steht und alle Nutzer automatisch zu Google Chat weitergeleitet werden. Schon heute gibt es eine entsprechende Meldung in der Weboberfläche mit der Verlinkung zur Chat-Oberfläche, aber dennoch ist die Hangouts-Infrastruktur nach wie vor nutzbar. Da alle Hangouts-Meldungen zu Chat übernommen worden sind, sollte Nutzern bei einem Wechsel nichts verloren gehen.

Dennoch kann es Ausnahmen im Workspace-Umfeld geben, in deren Fall nicht alle Nachrichten übernommen werden können. Man geht nicht weiter ins Detail, will aber alle betroffenen Nutzer und Admins rechtzeitig per E-Mail informieren. Rechtzeitig, weil der Daten-Export bei Google Takeout ebenfalls nur noch bis Ende Dezember dieses Jahres möglich sein wird. Anschließend wird alles gelöscht.









Der vor einigen Monaten veröffentlichte Zeitplan

Wie ihr seht, hat sich am Zeitplan wieder ein klein wenig etwas geändert. Der Übergang zu Google Chat wurde um einen weiteren Monat nach hinten verschoben und auch für den Daten-Export räumt man zwei weitere Monate ein. Darauf kommt es nach der langen Zeit auch nicht mehr an, aber ich würde meine Hand nicht ins Feuer legen und sagen, dass Hangouts tatsächlich ab dem 1. November vollkommen verschwunden sein wird.

