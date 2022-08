Pixel Launcher: Neue Kategorie für das ‚auf einen Blick‘-Widget wird ausgerollt – Lieferessen am Homescreen

Der Pixel Launcher besitzt seit vielen Jahren das ‚auf einen Blick‘-Widget, das in letzter Zeit stark ausgebaut wurde und auch in vielen anderen Launchern zu finden ist. Jetzt legt man erneut nach und bringt eine Informationskategorie in das Widget, das bestellfreudige Nutzer immer wieder benötigten könnten: Der Status offener Essen- und Haushaltswaren-Bestellungen.



Das ‚auf einen Blick-Widget‘ im Pixel Launcher kann sehr praktisch sein und wurde in den letzten Monaten mit zahlreichen neuen Informationen versehen, die den Nutzer proaktiv informieren sollen. Erst vor wenigen Tagen kamen die Informationen für Pendler zurück und nun nimmt man die nächste Kategorie in Angriff: Nutzer sollen über den Status von Bestellungen im Bereich der Essenslieferung sowie Zustellungen von stationären Händlern informiert werden.

Mit den begrenzten Möglichkeiten des Widgets wird es nicht viele Darstellungsmöglichkeiten geben, sodass die Neuerung eher das Anzapfen neuer Quellen ist. Genau darin dürfte auch das Problem für deutsche Nutzer liegen, denn es ist zu erwarten, dass man sich im ersten Anlauf auf den US-Markt konzentrieren wird. Selbst die international auftretenden Plattformen für Essenbestellungen haben national unterschiedliche Schnittstellen.

Die neue Kategorie taucht in diesen Tagen bei den ersten Nutzern auf und ist Teil der jüngsten Erweiterung des Widgets. Eine breite Freischaltung dieser Funktion wird erst für das Pixel Feature Drop im September erwartet.

