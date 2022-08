Android 13: Alle neuen Funktionen im Überblick – neues Hands-on zeigt alle Neuerungen an der Oberfläche (Video)

Google hat am Montag Android 13 veröffentlicht, das sehr viele Neuerungen auf die Pixel-Smartphones und in weiterer Folge in das Android-Ökosystem bringt. Google spricht von nicht weniger als 150 nennenswerten Verbesserungen, die man in das Betriebssystem gebracht hat. Doch ein Bild sagt mehr als Tausend Worte und ein Video mehr als Tausend Bilder, sodass ihr euch jetzt in einem Video ALLE neuen Funktionen ansehen könnt.



Android 13 ist ein großer Schritt für das Android-Ökosystem, denn man hat das Betriebssystem mit vielen Neuerungen bedacht, auf die sich viele Nutzer freuen dürfen. Zwar ist es visuell kein ganz so großer Schritt wie Android 12, das vor allem durch das Material You-Update dominiert wurde, aber dennoch gibt es überraschend viele neue Funktionen. Wir haben euch bereits alle wichtigen Neuerungen und Googles 13 Highlight-Neuerungen gezeigt und ein neues Video unterstreicht das Ganze jetzt noch einmal.

Das Video reklamiert für sich, ALLE neuen Funktionen zu enthalten. Das kann stimmen, denn man bezieht sich nur auf die an der Oberfläche nutzbaren Features und natürlich nicht auf das „langweilige“ unter der Haube. Natürlich gilt das für die Pixel-Smartphones, aber die allermeisten Verbesserungen werden auch auf vielen anderen Smartphones zu finden sein, wenn die Hersteller mit dem Rollout beginnen. Ausnahme ist der Pixel Launcher, aber auch von dem lässt sich die Konkurrenz immer wieder inspirieren.

