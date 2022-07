Google Maps: Das Sommer-Update ist da! Erweiterte 3D-Darstellung, detaillierte Fahrradwege & Standortfreigabe

Das Team von Google Maps war wieder fleißig und hat in diesen Tagen gleich drei große Neuerungen angekündigt, die für alle Nutzer ausgerollt werden und die Kartenplattform verbessern. Dazu gehört der neue 3D-Modus ‚Immersive View‘, die erweiterte Standortfreigabe sowie natürlich die deutlich verbesserten Fahrradrouten. Aber auch außerhalb dieser Software-Verbesserungen gibt es große Schritte.



Google Maps 3D – Immersive View

Schon vor einigen Monaten wurde das neue Google Maps 3D angekündigt und nach ersten öffentlichen Testläufen gibt es jetzt den breiteren Rollout. Um die Nutzer bei der Reiseplanung zu unterstützen, bietet man jetzt über 100 Sehenswürdigkeiten an, die in diesem Modus betrachtet werden können. Ihr seht die jeweilige Sehenswürdigkeit in einem recht detaillierten 3D-Modus inklusive des ebenfalls in 3D dargestellten Hintergrunds. Zur Verfügung steht das jetzt in Städten wie Barcelona, London, New York, San Francisco und Tokio.

Laut Google ist dies der erste Schritt zur Einführung des Immersive View, das in Zukunft für sehr viele Gebäude und Orte dieser Welt solche Ansichten bieten soll. Diese Bilder werden von einer KI aus Milliarden hochauflösenden Streetview-, Satelliten- und Luftbildern zusammengesetzt. Klar, dass das ein sehr aufwendiger Prozess ist, bei dem vermutlich am Ende auch noch einmal ein Mensch einen Blick darauf wirft, ob die Bilder vernünftig zusammengestellt wurden.

Und damit wären wir auch schon beim Thema Streetview, das in Deutschland bekanntlich keine aktuellen Aufnahmen mehr bieten kann. Daher dürfte auch die Immersive View-Ansicht in Deutschland in der Form nicht möglich sein.

Verbesserte Fahrradrouten

Google Maps bietet seit mittlerweile 12 Jahren Fahrradrouten an, aber das jüngste Update ändert einiges: Es gibt nun detaillierte Informationen zur Strecke, ihr werdet über mögliche Wege auf Hauptstraßen informiert, auf Treppen hingewiesen, könnt eine detaillierte Vorschau inklusive Streetview-Bildern sehen und einiges mehr. Laut den Angaben des Maps-Teams ist die Anzahl der Fahrradfahrten in den letzten Monaten um 40 Prozent gestiegen.

Umfangreichere Standortfreigabe

Die Standortfreigabe gehört gleichzeitig zu den praktischsten und vermutlich unbekanntesten Features der Kartenplattform. Jetzt gibt es ein größeres Update, mit dem Nutzer nicht nur die Wegstrecke einer anderen Person verfolgen können (natürlich erst nach Freigabe), sondern zusätzlich auch über die Ankunft oder Abreise von bestimmten Orten informieren können. Oftmals geht es nur darum, ob Person X an einem bestimmten Ort angekommen ist, sodass das die Nutzung stark erleichtert und schlussendlich sogar zu weniger freiwilliger Überwachung führt.

