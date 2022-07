Google Maps Streetview: Comeback nach zehn Jahren – Straßenaufnahmen können endlich starten; In Indien

Die Plattform Google Maps Streetview erfreut sich seit vielen Jahren großer Beliebtheit und steht in vielen Ländern dieser Welt zur Verfügung, die über die Jahre immer wieder mit neuen Aufnahmen aktualisiert wurden. Jetzt konnte Google einen sehr großen Schritt verkünden, denn die Plattform startet endlich im Land mit der zweitgrößten Bevölkerung. Diese Beharrlichkeit gibt Hoffnung für Deutschland.



Wir haben hier im Blog schon häufiger thematisiert, das Google Maps Streetview in Deutschland nicht zur Verfügung steht und darüber spekuliert, wann sich das wohl ändern wird. Trotz zahlreicher Hinweise gab es bisher keine echten Schritte, um die beliebten Straßenaufnahmen zurückzubringen. Aber eine Meldung aus Fernost gibt jetzt Hoffnung. Google hat Streetview in Indien gestartet und bietet die Straßenaufnahmen ab sofort in 10 Städten an, bis Jahresende will man bereits auf 50 Städte wachsen.

Doch Google hat Indien natürlich nicht eineinhalb Jahrzehnte lang vergessen, sondern man bemüht sich tatsächlich seit über zehn Jahren darum, die Straßen des zweitbevölkerungsreichsten Landes der Welt ablichten und anbieten zu dürfen. Das wurde stets aufgrund von Sicherheitsbedenken von Seiten der Regierung abgelehnt, doch in Kooperation mit mehreren lokalen großen Unternehmen hat man das Ziel endlich erreichen können.

Die neuen Streetview-Bilder sind für uns eher eine Randnotiz, aber Googles Beharrlichkeit gibt Hoffnung, dass man jetzt die Pläne für Deutschland wieder aus der Schublade holt und auch hierzulande dazu bereit ist, neue Bilder aufzunehmen. Insbesondere der Start von Apple Maps Look Around macht Google Druck, in diese Richtung endlich wieder aktiv zu werden.

