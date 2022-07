Android: Pixel-Nutzer warten auf das letzte Update – das versprochene ‚best of‘ für das Pixel 3a ist noch nicht da

Google hat am Mittwoch mit zwei Tagen Verspätung das jüngste Android- und Pixel-Update ausgerollt, das wie erhofft zeitgleich auf allen aktiv unterstützen Pixel-Smartphones angekommen ist – auch auf dem Pixel 6. Tatsächlich scheint man aber ein Update „vergessen“ zu haben, das man vor einiger Zeit in Aussicht gestellt hat. Das letzte Update für die Pixel 3a-Smartphones war nicht enthalten.



Google versorgt die Pixel-Smartphones einmal pro Monat mit einem großen Sicherheitsupdate, das die wichtigsten Sicherheitslücken und Bugs auf den Smartphones behebt bzw. stopft, manchmal aber auch funktionale Updates an Bord hat. Diese Update-Garantie gewährt man für drei Jahre, aber irgendwann ist auch dieser anfangs gefühlt lange Zeitraum vorüber. Die Pixel 3a-Smartphones werden offiziell seit Mai 2022 nicht mehr unterstützt, aber kurz vor dem letzten garantierten Update hatte man noch ein weiteres Update angekündigt:

In May 2019 at the launch of the Pixel 3a and Pixel 3a XL, we announced that the devices would receive three years of software updates and three years of security updates from when our devices first became available on the Google Store. The final update for Pixel 3a and Pixel 3a XL will rollout to users by July 2022.