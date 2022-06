Google Kalender: Google Assistant Erinnerungen werden durch die Google Tasks Aufgaben ersetzt (Teardown)

Viele Google-Produkte bieten die Möglichkeit, Aufgaben, Erinnerungen und Todos zu erstellen, die zum Teil untereinander synchronisiert werden und zum Teil völlig eigenständig agieren. Zu diesen Produkten Google Keep, Google Tasks, Google Assistant und der Google Kalender. Für Letzten wurde erst vor wenigen Tagen eine Änderung angekündigt und jetzt wurde bekannt, dass es größere Änderungen beim Google Kalender geben wird.



Google Keep, Google Tasks, Google Assistant Erinnerungen und Aufgaben im Google Kalender. Irgendwie bieten sie alle das Gleiche, setzen aber dennoch auf vier verschiedene Herangehensweisen, die nicht vollständig untereinander synchronisiert werden. Vor wenigen Tagen wurde angekündigt, dass der Google Assistant die ortsbasierten Erinnerungen verliert und jetzt ist durch ein Teardown aufgefallen, dass der Google Assistant auch an anderer Stelle eine Funktion verlieren wird.

Reminders are now tasks

Use Tasks to get notified about your to-dos and keep track of them wherever you are in Google Workspace.