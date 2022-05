Pixel 7 & Pixel 7 Pro: Google legt schon wieder nach – erste Infos zum Tensor-Chip der zweiten Generation

Google hat die siebte Pixel-Generation bereits offiziell angekündigt und in diesen Tagen gibt es zahlreiche Leaks rund um die Pixel 7-Smartphones. Nachdem nun einige Informationen zum Display bekannt geworden sind, gibt es jetzt Berichte über die zweite Generation des Tensor-Chips. Dieser wird natürlich wieder von Samsung produziert und soll in einigen Bereichen größere Fortschritte machen.



In gut fünf Monaten dürften die Pixel 7-Smartphones in den Verkauf gehen und nachdem wir heute bereits erste echte Fotos des Pixel 7 gesehen haben, geht es jetzt unter der Haube weiter. Google wird schon beim Pixel 7 die zweite Generation des Tensor-SoC einführen, die dem Vorgänger natürlich überlegen ist. Laut einem Bericht soll der Chip auf 4nm-Basis produziert werden, statt wie die erste Generation auf 5nm. Auch die zweite Generation basiert auf einem Samsung-Design und wird in den Fabriken der Südkoreaner gefertigt.

Google hatte bereits angekündigt, dass Tensor 2 in vielen Bereichen nachlegen soll: „Tensor will bring even more helpful, personalized features to photos, videos, security, and speech recognition“. Das ist schon eine große Bandbreite, über die man sich bisher noch nicht im Detail geäußert hat. Produktionsstart für Tensor 2 soll im Juni sein, sodass Google wohl im darauffolgenden Monat mit der Produktion der Pixel 7-Smartphones beginnen dürfte, deren Verkaufsstart für Ende Oktober erwartet wird.

Wir dürfen gespannt sein, was da in den nächsten Tagen noch alles durchsickern wird. Juni / Juli ist auch aufgrund des Produktionsstart die Hochzeit für Leaks und auch Google dürfte in den folgenden zwei Monaten mit weiteren offiziellen Informationen nachlegen.

[9to5Google]