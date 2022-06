YouTube Player: Neue Funktionen für Premium-Nutzer kommen – die exakte Stelle eines Videos aufrufen

Der YouTube Player hat vor wenigen Tagen ein umfangreiches Update erhalten, das mehrere neue Funktionen und Möglichkeiten in die Oberfläche gebracht hat – von der Dauerschleife bis zu einer Markierung für interessante Stelle in einem Video. Aber damit ist es noch nicht vorbei, denn in den nächsten Tagen sollen YouTube Premium-Abonnenten weitere Neuerungen ausprobieren können, auf die man bereits einen Ausblick gegeben hat.



Die Nutzung des YouTube Player ist selbsterklärend, denn es gibt die Standard-Buttons und eine Fortschrittsleiste, die beide rundherum mit immer mehr Features aufgerüstet werden. Wir haben euch bereits alle neuen Funktionen vorgestellt und jetzt hat Google noch weitere Neuerungen in Aussicht gestellt. Mit diesen soll es möglich sein, eine „exakte“ Stelle in einem Video zu finden.

Soon we’ll be testing a new and easier way for you to seek to the exact moment in a video that you want to watch. If you’re a Premium member, keep an eye out for this on youtube.com/new.