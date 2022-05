YouTube Player: Neue Funktionen werden ausgerollt – interessante Stellen finden, Dauerschleife & mehr

Der wichtigste Teil der Videoplattform YouTube ist nicht die Startseite oder die Suchfunktion, sondern natürlich der YouTube Player, der auch außerhalb der Plattform an vielen Stellen erscheinen kann und sich je nach Gerät unterscheidet. Jetzt hat Google ein größeres Update für den Player angekündigt, das die Suche nach interessanten Stellen innerhalb von Videos vereinfachen soll. Außerdem lässt sich die Dauerschleife jetzt auch einzeln nutzen.



Der YouTube Player erhält ein größeres Update, das in diesen Tagen für alle Nutzer ausgerollt wird und sowohl den Desktop als auch den integrierten Player sowie die mobile Ansicht, TV-Ansicht und alle anderen Formen umfasst. Das größte Update ist ohne Frage das neue Interessensdiagramm, das sehr schnell beim Aufspüren von vermeintlich wichtigen Stellen im Video helfen soll. Nicht alles kommt überall an, aber das findet ihr bei den einzelnen Punkten.

Hier eine schnelle Übersicht der neuen Funktionen, die ihr schon jetzt oder im Laufe der nächsten Tage bei YouTube erhaltet solltet.

Interessante Stellen im Video finden

Man kennt das, der Videotitel verspricht großes und das eigentliche Highlight kommt erst sehr spät, nur sehr kurz und ist schwer zu finden. Das soll sich durch ein neues Diagramm ändern lassen, das direkt beim Scrollen über den Fortschrittsbalken gezeigt wird. Dort werden die am häufigsten wiederholten Bereiche in Diagrammform gezeigt, so wie ihr das auf obigem Bild sehen könnt. Ob das tatsächlich nur für mehrfach abgespielte Sequenzen gilt oder auch für schnelle Sprünge innerhalb von Videos, geht aus der Ankündigung nicht hervor.

Für YouTuber ist das nichts neues, denn ein solches Interessendiagramm gibt es für die Uploader schon seit vielen Jahren.









Videos auf Endlosschleife

Manche Videos sind einfach so gut, dass man sie sich immer und immer wieder ansehen möchte. Das gilt wohl hauptsächlich für Musikvideos, aber vielleicht auch unterhaltsame Videos mit kurzer Dauer. Wie auch immer, ihr könnt diese nun in Dauerschleife abspielen lassen. Dafür gibt es einen neuen Loop- bzw. Wiederholen-Eintrag im Menü des Players. Einfach aktivieren und schon beginnt es immer wieder von vorn, bis ihr es irgendwann stoppt, ein anderes Video auswählt oder die Funktion wieder deaktiviert.

Bisher musste man selbst ein Video erneut abspielen oder sich eine Playlist mit nur einem Video erstellen, die dann auf Dauerschleife abgespielt wird.

Kapitel für Smart TVs und Spielkonsolen

Die vor langer Zeit eingeführten Videokapitel werden nun auch auf Smart TVs und Spielekonsolen unterstützt. Dort werden sie ähnlich wie auf dem Smartphone oder am Desktop angezeigt und ermöglichen einen schnellen Sprung. Um diese Funktion weiter zu etablieren, kann YouTube mittlerweile auch automatische Kapitel erstellen, wobei das Ganzer aber noch in einer eingeschränkten Testphase ist. Bisher sollen mehr als 20 Millionen Videos solche Kapitel besitzen, was betrachtet auf den Milliarden-großen Gesamtkatalog nicht wirklich viel ist.









Aktionen im Vollbild

Die wichtigsten Aktionen rund um ein Video sind nun auch auf dem Tablet im Vollbild sichtbar. Am unteren Rand findet sich unter dem Fortschrittsbalken nun eine Leiste mit den wichtigsten Buttons. Ihr könnt dem Video darüber einen Daumen nach oben geben, den Daumen nach unten aktivieren, einen Kommentar schreiben, das Video in einer Playlist ablegen oder die Teilen-Funktion aufrufen. In eingebetteten Playern ist nicht alles davon verfügbar.

—

Das Update für den Player ist bereits das zweite in diesem Jahr und wird nicht das letzte bleiben. Schon jetzt gibt man einen Ausblick darauf, dass Premium-Nutzer in Kürze eine neue Funktion nutzen können, um interessante Stellen im Video sehr schnell zu finden. Die Rede ist von der „exakten“ Stelle. Worum es sich dabei genau handelt und wann damit zu rechnen ist, hat man noch nicht gesagt. Sobald es verfügbar ist, soll es sich für zahlende Abonnenten unter youtube.com/new aktivieren lassen.

